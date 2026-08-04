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29° REMATE ANUAL

Santa Irene de Ganagrin ofrece sus Braford en Chavarría

Luego de su exitoso paso por las exposiciones de Corrientes y Palermo, la cabaña Santa Irene de Ganagrin SA realizará el próximo miércoles su 29° remate anual de reproductores. En sus instalaciones ubicadas en Chavarría, la cabaña pondrá a venta una variada oferta de toros, vaquillonas y terneras, de sus más reconocidas líneas de sangre, con la calidad y adaptación que caracteriza al Braford de Ganagrin.
 

Por El Litoral

Martes, 04 de agosto de 2026 a las 11:39

Ganagrin prepara su remate anual de reproductores en estancia Santa Irene, ubicada cerca de la localidad de Chavarría. Como es habitual, el primer miércoles de agosto tendrá espacio este importante remate, donde la cabaña pondrá a venta destacados toros y vaquillonas, además de un lote de terneras de reposición que incorpora este año a su oferta habitual de agosto.

Serán unos 90 toros y 185 vaquillas Braford, con productos tanto para cabañas o programas genéticos, como también para rodeos comerciales. Habrá toros para padres de plantel o centros de inseminación, también una selección de hembras elite, pero también machos y hembras para mejorar la calidad y adaptación de rodeos de cría. Además, la cabaña pondrá también en venta un lote de 50 terneras Braford de generaciones avanzadas e intermedias, al igual que lo había hecho en el remate que realizó en el mes de marzo.

El remate será presencial en la misma estancia y se transmitirá por streaming. La venta estará a cargo de Colombo y Magliano, con un plazo de 90 días libres y hasta 180 días con el 6% de interés. Además, tendrá flete gratis.

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