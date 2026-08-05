La actividad agropecuaria marcó un nuevo récord

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario, exhibió un incremento mensual desestacionalizado del 3% en junio. Con este resultado, la serie superó el máximo alcanzado en febrero y se posicionó en el nivel más elevado desde el inicio de los registros.



Durante junio, nueve de las doce series que componen el índice evidenciaron una variación mensual positiva, mientras que las tres restantes se posicionaron a la baja. El mayor impulso provino del avance mensual de labores agrícolas, que creció 4,1% frente a mayo, en un mes caracterizado por las labores de cosecha de los cultivos gruesos junto con el avance en la implantación de la nueva campaña de trigo y cebada.



La actividad molinera también mostró un desempeño favorable, con incrementos en todas las series que la integran. La molienda de soja avanzó 2% mensual, mientras que el crushing de girasol creció 0,6%. A su vez, en lo que respecta a los cereales, el procesamiento de trigo y cebada aumentó 0,7% y 1,3% durante junio, respectivamente.



Por el lado de la faena, las tres series registraron variaciones positivas. La faena aviar aumentó 1,2%, la faena porcina avanzó 1,1% y la faena bovina creció 0,9% respecto de mayo. Asimismo, las exportaciones de los principales complejos agropecuarios, medidas en dólares constantes, presentaron una mejora mensual del 1,2%, interrumpiendo tres meses consecutivos de caídas.



En contraste, se estima que la elaboración de biodiésel y bioetanol habría marcado un leve retroceso del 0,02% y 0,2%, respectivamente. La producción de leche, por su parte, anotó una leve contracción mensual del 0,3%.



Analizando las variaciones interanuales, se observa que el IACA-BCR se posicionó 10,9% por encima de junio de 2025. Diez de las doce series que integran el indicador superaron los niveles registrados durante el mismo mes del año anterior, reflejando un crecimiento extendido entre la producción primaria, la actividad industrial y las exportaciones.



En primer lugar, el IACA-Cultivos marcó una suba interanual del 14,3%, consolidándose como uno de los principales motores del índice general. Este desempeño se enmarca en una campaña agrícola 2025/26 récord, caracterizada por una producción histórica de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el mayor volumen de soja desde la campaña 2018/19.



Por su parte, el IACA-Agroindustria se ubicó 1,5% por encima de junio de 2025, impulsado fundamentalmente por el buen desempeño de la actividad molinera. La molienda de cebada creció 22,3% interanual, mientras que el procesamiento de girasol avanzó 14,6%, el crushing de soja aumentó 5,2% y la molienda de trigo se incrementó 0,8%. También se destacó la faena porcina, con una suba del 11,5%, mientras que la producción de leche y de biocombustibles también se posicionó ligeramente al alza. Estos incrementos lograron compensar las caídas interanuales observadas en la faena bovina y aviar, siendo estos los únicos dos sectores que componen el índice que registraron retrocesos.



Finalmente, el IACA-Agroexportación exhibió un incremento del 12,6% respecto a igual mes del año anterior, encadenando doce meses consecutivos de crecimiento interanual. El crecimiento estuvo explicado por una mejora tanto en las cantidades exportadas como en su valor, impulsadas principalmente por los complejos girasol, cebada, lácteo y soja.



