Semáforo de Economías Regionales: nuevas producciones en rojo

El semáforo de las economías regionales que elabora Coninagro analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo, tanto mensual como interanual. El segundo mide el área o stock, según corresponda, y la producción. Y el último, la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno.



En el análisis de datos del mes de julio, entre las actividades en rojo se mantienen yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche y mandioca, a las que se suman este mes forestales y cítricos dulces.



En la mayoría de estos sectores, el principal factor de deterioro se encuentra en el componente de negocio, los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y combinado con el aumento de los costos operativos, generando un deterioro de los márgenes en términos reales. La persistencia de esta brecha entre precios y costos no solo afecta la rentabilidad, sino que también generar efectos sobre las decisiones productivas y restantes componentes. La dinámica de precios responde a factores heterogéneos según la actividad.



En algunos casos predomina una contracción o falta de dinamismo de la demanda, vinculada a cambios en los patrones de consumo, una menor capacidad de compra o dificultades en otros eslabones de la cadena. En otros, las presiones provienen principalmente de la oferta, ya sea por sobreoferta que generan una mayor disponibilidad relativa, o por una estructura de costos creciente que comprime los márgenes del productor.



Las actividades en verde incluyen bovinos, ovinos, granos y miel. Estos sectores presentan como principal fortaleza un componente de negocio favorable, con precios que evolucionaron por encima de la inflación, permitiendo una mejora de los precios relativos y de los márgenes.



A esto se suma un desempeño favorable de los mercados y una dinámica productiva que acompañó, en términos generales, la evolución de la actividad. En estos casos, la fortaleza de la demanda constituye uno de los principales determinantes de la mejora de los precios y de la valorización de las producciones.



Por su parte, tabaco, peras y manzanas, aves, porcinos, papa y maní permanecieron en amarillo, reflejando una situación de mayor heterogeneidad. Estos sectores presentan una combinación de precios que no logran recomponer completamente su poder de compra frente a la inflación, costos aún elevados y una demanda con escaso dinamismo.



Si bien no se observa un deterioro generalizado de los indicadores, tampoco se consolidan condiciones suficientes para una recuperación sostenida de los márgenes y de la actividad. En consecuencia, permanecen en una situación intermedia, con señales mixtas.



El pasaje a rojo de la actividad forestal se explica por el deterioro del componente de negocio, cuyos precios acumularon una suba de apenas 4% interanual. La contracción de la demanda interna, asociada principalmente a la menor actividad de la construcción y la obra pública, se combina con una estructura de costos internos elevada y una mayor competencia de productos importados, cuyas compras crecieron 13% interanual.



En cítricos dulces, el deterioro también se concentra en el componente de negocio y responde principalmente a una menor demanda. El consumo interno cayó 10% interanual y las exportaciones 34%, mientras que los precios registraron una suba del 17% interanual, por debajo de la inflación. A su vez, la producción se mantiene estancada en torno a 1,6 millones de toneladas y 80 mil hectáreas.

Semáforo en perspectiva histórica



El semáforo de economías regionales se publica mensualmente desde hace más de ocho años, lo que permite evaluar el desempeño de las distintas actividades en una perspectiva de largo plazo. En ese período, 7 de las 19 economías relevadas permanecieron en situación crítica (rojo) durante más de la mitad del tiempo. Entre los casos más comprometidos se destaca la vitivinicultura, que registró indicadores en rojo en más del 73% de los meses analizados. Le siguen la actividad lechera 65%, arrocera y citrícola, con el 64%.



En contraste, las actividades con mejor desempeño fueron, principalmente, las vinculadas a las carnes. La producción bovina permaneció en verde durante el 50% de los meses relevados, seguida por la producción porcina (46%) y la aviar (40%). También se destacan el complejo granario, con el 48% de los meses en verde, y la actividad manisera, con el 37%.



Particularmente relevantes son los casos de las economías vitivinícola y yerbatera, que atraviesan prolongados períodos de crisis. La vitivinicultura acumula 42 meses consecutivos en color rojo, desde enero de 2023 hasta el presente relevamiento correspondiente a julio de 2026, lo que representa más de tres años continuos en situación crítica. Por su parte, la actividad yerbatera registra 28 meses consecutivos en rojo, desde abril de 2024, reflejando más de dos años de deterioro sostenido en sus indicadores.



El análisis de la trayectoria del Índice General del Semáforo indica que la situación a julio de 2026 consolida una etapa de estabilización en estado de advertencia. Este comportamiento contrasta con el período de alerta registrado entre mediados de 2022 y finales de 2024, etapa durante la cual el indicador permaneció sostenidamente en la zona roja y alcanzó valores máximos. Aunque durante 2025 se registró una recomposición que posicionó el promedio nuevamente en la franja verde, la dinámica de los últimos doce meses evidencia un ligero y constante repunte del índice. En la actualidad, la curva refleja un escenario que, a pesar de haber superado la fase más crítica de los años previos, presenta limitantes que mantienen la situación generalizada en estado de precaución.



