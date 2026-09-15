Aumento en los datos de comercio exterior

Granos se consagro como el principal protagonista de las ventas al exterior (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo), con exportaciones por USD 29.583 millones, equivalentes al 78% del total exportado. Dentro del complejo, la soja explicó el 51% del valor (USD 15.183 millones), seguida por el maíz con el 20.5% (USD 6.053 millones). Girasol y Trigo con ventas por USD 3.500 millones, representaron cerca del 12% cada uno, mientras que la cebada aportó el 5% y el sorgo el 1% restante. En segundo lugar, se ubicó la cadena bovina, con exportaciones por USD 3.459 millones, equivalentes al 9% del total. Más atrás se posicionaron la lechería, con USD 1.047 millones, y la actividad manicera, con USD 745 millones. La composición del ranking exportador se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del mes anterior.



En materia de importaciones, las 19 economías regionales acumularon compras externas por USD 2.987 millones durante los primeros 7 meses del 2026, un monto muy inferior al valor exportado. En términos agregados, por cada dólar importado se exportaron aproximadamente 13 dólares (USD 37.725 millones frente a USD 2.987 millones). Al igual que en las exportaciones, el complejo granario concentró la mayor parte de las importaciones, con USD 2.469 millones (83% del total). Le siguieron las cadenas forestal, porcina y bovina, con compras externas que alcanzan los USD 110 millones cada una, equivalentes a alrededor del 3,5% del total.



Los gráficos a continuación muestran la composición del comercio exterior diferenciando exportaciones e importaciones, excluyendo al complejo granario para facilitar la visualización del peso relativo del resto de las actividades. En el caso de las exportaciones, del total de USD 37.725 millones, USD 8.141 millones corresponden a las economías regionales sin el complejo granario. Para las importaciones, de los USD 2.987 millones totales se exhiben USD 518 millones bajo el mismo criterio de excluir a granos. En este caso el ratio exportaciones / importaciones es de 16 a 1, por cada 16 dólares exportados, se importó 1 dólar.





