La faena sigue en su fase de reducción

Según publicó el sitio especializado Valor Carne, la faena argentina totalizó 1,01 millones de cabezas en agosto, marcando bajas del 8% en relación a julio y del 13% interanual.



Ajustada por días hábiles, el promedio diario acusa una baja del 9% con respecto a agosto del 2025, en línea con lo observado entre marzo y julio.



En tanto, fue el mes de este año cuya faena cae más fuertemente al compararla con el promedio de los mismos meses de los cinco años anteriores.



Además, en los primeros ocho meses del año la faena acumula 8,1 millones, con 10% de caída; en los últimos 12 meses suma 12,7 millones, 9% menos interanual.

Caída en participación de hembras



El mes pasado, la participación de hembras en la faena fue de 42,9%, 1,4 puntos menos que en julio y significativos 4,4 puntos por debajo en un año.



Desde junio de 2021 que no se registraba una participación tan baja y, antes, en julio de 2018.



Desde marzo que este porcentaje se desmoronó. Esta disminución es consistente con la baja de faena, ambas se registran en las mismas fases del ciclo ganadero.



Hay una excepción en esta tendencia declinante, conformada por la faena de vacas de seis dientes. Si bien representan menos de un quinto del total de la categoría vacas, dejaron de disminuir en su número y, desde marzo, están por arriba en forma interanual.



Este fenómeno podría estar relacionado con el envío a faena de vacas relativamente nuevas que no se preñaron o parieron de acuerdo a las expectativas y no se les dan más chances. Si así fuera, sería bueno para la composición del stock, dado el alto número de vientres improductivos que hay.



