Gran remate de Los Guasunchos en el Noroeste de Santa Fe

Con su reconocida genética Brangus y Braford, la cabaña Los Guasunchos realizó el pasado jueves su 16° remate anual de reproductores. En sus propias instalaciones, en la localidad santafesina de Santa Margarita, la cabaña de la familia Werthein recibió a criadores y cabañeros de todo el país, en un remate que tuvo a Colombo y Magliano en el martillo, y mostró una demanda sostenida por los toros y vientres que pasaron por la pista.

Una gran fiesta ganadera se vivió en la estancia Los Guasunchos, ubicada a pocos kilómetros de Santa Margarita, en el Noroeste de Santa Fe, para el 16° remate anual de la cabaña. Se trata de una reconocida genética, que viene de cosechar importantes premios en las pistas de Brangus y Braford, además de haber aportado muchos padres a las razas Brangus y Braford en los últimos años.

Por ello cientos de criadores de distintos puntos del país llegaron hasta el lugar, atraídos por la oferta de toros, vaquillonas y terneras que la cabaña puso en oferta y que mostró el gran trabajo que viene realizando la cabaña en la selección de animales de excelente calidad y adaptación.

El remate tuvo a Colombo y Magliano en el martillo y un plazo importante: 12 cuotas para el pago de la hacienda, con flete gratis a todo el país.

En la oferta, la cabaña no se guardó nada. Por ello el primer toro que salió a venta fue el 50% del Reservado Gran Campeón Macho de la última Exposición Nacional Brangus, realizada en Corrientes, un toro negro que despertó gran interés entre las cabañas y centros genéticos presentes en el lugar. Fue el primer toro de la jornada, y Juan Pedro Colombo bajó el martillo en $5 millones la cuota, un total de $60 millones por la mitad de este animal, que fue adquirido en sociedad con un centro genético y una cabaña de Entre Ríos.

La venta fue muy ágil en todas las categorías. Tanto en los toros, pero más aún en las hembras, las manos aparecieron para cada animal que salió a la pista, y los promedios fueron sobresalientes. En este caso, los 41 toros Brangus promediaron casi $16 millones; los 28 Braford $19,3 millones; las 10 vaquillonas preñadas Brangus Premium promediaron $50,2 millones; las terneras Brangus Premium $66 millones; las 22 vaquillonas Brangus preñadas de generaciones avanzadas $12,5 millones; las 2 terneras Braford Premium $30 millones; hubo 14 vaquillonas Braford preñadas Premium a $8,2 millones de promedio.

“Estamos muy contentos, creo que la gente reconoció el trabajo que venimos haciendo con Diego Grané como genetista y con un equipo realmente muy valioso; estamos muy contentos”, resumió Daniel Werthein, titular de la cabaña, una vez finalizada la venta.

Por su parte, Juan Pedro Colombo, uno de los martilleros de la jornada junto a Hernán Vassallo, consideró que “fue una muy linda jornada, un gran remate; es una cabaña muy reconocida en estas dos razas y creo que el público lo supo apreciar”. En cuanto al destino a la hacienda, el también presidente de Colombo y Magliano explicó que hubo 77 compradores de Santa Fe, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires.