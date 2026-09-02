Pautas para manejar el ganado en un contexto de exceso hídrico

Hasta el otoño lo más certero será la presencia de abundante humedad y precipitaciones en gran parte del país. Este escenario implicará riesgos de anegamientos en los campos y zonas ribereñas, así como crecidas de las principales cuencas, ríos y arroyos. Antes de que llegue la primavera, los especialistas del INTA comparten una serie de pautas de manejo ganadero.



En este sentido, Lucas Vagnoni -veterinario y técnico del INTA Cuenca del Salado, Buenos Aires- reconoció que el fenómeno climático El Niño está confirmado y estará presente hasta el próximo otoño. Para el próximo trimestre, recomendó tener en cuenta aspectos de la infraestructura, de los establecimientos ganaderos, así como también del manejo de las categorías productivas de acuerdo con sus requerimientos y necesidades fisiológicas y de tipo sanitario.



En cuanto a la infraestructura, el especialista del INTA reconoció que es “un buen momento para poder realizar inversiones en mejorar los callejones para que tengan buen acceso a los potreros y de circulación del ganado para garantizar su bienestar y evitar problemas de acceso a los potreros”. También aconsejó tener preparado lugares altos para eventuales emergencias dónde poder acopiar reservas de alimentos o concentrar hacienda en caso de ser necesario.



“Recién estamos a un 50 % de la temporada de parición, por lo que es necesario contar con ambientes libres de barro y bien empastados, secos y altos, con buen drenaje”, destacó Vagnoni. Para los lugares transitorios de descanso se sugieren entre 10 y 15 metros cuadrados por binomio vaca-ternero.



En cuanto al manejo productivo, el especialista destacó la importancia de realizar un manejo de los recursos forrajeros lo más eficiente posible. Para esto, recomendó aprovechar primero los recursos que podrían quedar inutilizados ante un eventual aumento de los anegamientos. Lo ideal es dejar las medias lomas y lomas con praderas para ser consumidas en diferido. “Así se puede hacer aprovechamiento y uso de los recursos que podían llegar a estar en lugares más anegados”, indicó.



Por último, en cuanto al aspecto sanitario, Vagnoni se refirió a la segunda mitad de la época de partos y la necesidad de incrementar las recorridas y prestar especial atención a las infecciones umbilicales producto del barro y exceso de humedad, así como la presencia de diarrea neonatal.



A su vez, Vagnoni consideró fundamental no descuidar la vacunación obligatoria contra el carbunclo y cumplirla en tiempo y forma. La clave es anticiparse y tomar decisiones antes de que las condiciones de humedad generen problemas productivos o sanitarios.



Es recomendable incluir en el plan de vacunación pre-servicio vacunas contra leptospira, con su refuerzo al tacto en vacas preñadas ya que los ambientes húmedos favorecen la aparición de esta enfermedad produciendo abortos en hembras no vacunadas. En las recrías, monitorear la presencia de parásitos gastrointestinales y desparasitar de acuerdo a los valores de HPG (cantidad de huevos de parásitos gastrointestinales presentes en un gramo de heces).



