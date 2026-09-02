Presentan una herramienta para evaluar el impacto de El Niño en los cultivos

El desarrollo estuvo a cargo de Juan Pablo Monzón, investigador del CONICET, y de Fernando Aramburu Merlos y Jorge Luis Mercau, especialistas del INTA. La plataforma integra información climática con datos oficiales de rendimientos de seis cultivos: maíz, soja de primera, soja de segunda, trigo, cebada y girasol.



La herramienta adquiere especial interés para la campaña 2026/27, en un contexto en el que las condiciones del Pacífico ecuatorial son consistentes con una fase cálida o El Niño. El Servicio Meteorológico Nacional señala que existe una probabilidad cercana al 100 % de que esta fase se mantenga durante agosto-septiembre-octubre, mientras que las proyecciones de NOAA anticipan un fortalecimiento del fenómeno hacia el último trimestre del año.



En este sentido, uno de los aportes de AgroENSO es mostrar cómo cambia la respuesta de los cultivos según el territorio. La plataforma corrige la tendencia de los rendimientos asociada a los avances tecnológicos y de manejo, de manera que las campañas de diferentes períodos puedan compararse y se pueda identificar con mayor claridad la variabilidad vinculada al ENOS.

Señales locales



A nivel nacional, el impacto del fenómeno se concentra de manera contundente en el maíz y la soja, mientras que los cultivos de invierno (trigo y cebada) y el girasol no muestran una respuesta climática significativa. Sin embargo, la escala promedio oculta grandes diferencias regionales.



En maíz, el 33 % de los departamentos agrícolas presenta una señal climática significativa, destacándose Entre Ríos como la provincia más sensible con un desvío promedio de +17,1 % en fases Niño, y picos de +24 % y +28 % en departamentos como Villaguay y Tala. En contraste, en regiones del sudeste bonaerense, NOA y NEA, la señal desaparece por completo.



Además de los promedios, los desarrolladores recomiendan prestar atención a la frecuencia de años buenos, que resulta más explicativa para la gestión del riesgo. De las 12 campañas El Niño registradas en la serie, el maíz nacional superó su rinde medio en 10 de ellas, mientras que en soja de primera lo hizo en 11. En contrapartida, durante las 14 campañas La Niña del registro, el rendimiento del maíz a nivel país solo logró superar el promedio general en dos ocasiones.



Los autores de la aplicación coinciden que “mirar el cielo sin medir el suelo es media herramienta”. AgroENSO funciona como un insumo retrospectivo para calibrar expectativas probabilísticas y planificar ajustes en el lote, cruzando la señal del mapa interactivo con datos clave como el agua útil a la siembra, la dinámica de napas y la posición en el paisaje.



De esta manera, el productor puede definir con mayor precisión la fecha y proporción de siembra de maíz, planificar de forma anticipada la logística en bajos inundables, o simplemente identificar si el ENOS carece de influencia directa en su zona de producción.



AgroENSO puede consultarse de manera libre en agroenso.netlify.app y representa un nuevo activo publico tecnológico.



