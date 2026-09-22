ExpoBra, una pista que le cae muy bien a la cabaña El Estribo

La 19° edición de ExpoBra, la gran muestra ganadera que se realizó en Santiago del Estero la semana pasada, volvió a mostrar la mejor genética de las razas Braford, Brangus y Brahman para producir en el Norte. Allí, nuevamente la cabaña El Estribo, de la provincia de Corrientes, se llevó el premio más importante en la raza Braford, en esta oportunidad con “Don Jorge”, el Gran Campeón Macho de la muestra.

Desde sus campos en el departamento Mercedes, cabaña El Estribo, de la familia Goitia, llevó nuevamente reproductores Braford al predio del Vivero San Carlos, en la localidad santiagueña de La Banda, donde desde hace 19 años se realiza ExpoBra. Compitiendo con cabañas de Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Tucumán, Salta, Entre Ríos y Santa Fe, entre otras provincias, la cabaña correntina se llevó el premio más importante entre los machos en la jornada del miércoles, cuando se realizaron las juras de los toros.

“Don Jorge” fue el toro de El Estribo que se alzó con el premio Gran Campeón Macho, elegido por el jurado que tuvo la exposición, Maximiliano Freschi, quien destacó las cualidades funcionales y carniceras de este padre de la raza, que ya se encuentra trabajando en los rodeos de la cabaña.

“Le pusimos ‘Don Jorge’ porque el dueño de la cabaña era un apasionado de la ganadería, y consideramos que ese nombre le caía bien en homenaje a él”, comentó Fogliatti en alusión a Jorge Goitia, el propietario de la cabaña que falleció el año pasado.

Asimismo, el asesor genetista consideró que “este toro expresa realmente lo que buscamos en la cabaña: trabajamos en ambientes difíciles, por eso el toro es moderado, prolijo, de muy buen color, mocho, una precocidad sexual bárbara, y todos los atributos”, comentó Germán Fogliatti, asesor genetista de El Estribo, y presentador de este animal en la pista del Vivero San Carlos.

Santiago del Estero es una pista que le viene muy bien a El Estribo, ya que en esa misma pista logró varias banderas en los últimos años, tanto en hembras como en machos de la raza Braford. “La madre de este toro fue Tercer Mejor Hembra en esta exposición, y es una pista donde nos gusta estar; el nivel es muy alto y venimos a competir contra cabañas de otras regiones del país; es una exposición muy importante dentro del circuito Braford”, comentó Fogliatti.