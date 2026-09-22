El Porvenir y Los Guasunchos, los mejores en Brangus

La actividad de Brangus en ExpoBra comenzó el martes con la jura de las hembras. Alejandro Lauret fue este año el encargado de la clasificación de la raza en esta gran exposición desarrollada en el NOA, donde destacó la calidad de los animales que pasaron por las pistas, tanto en los conjuntos como en los individuales a bozal.



En este caso, al final de la primera jornada de juras se eligieron las mejores hembras. Aquí el premio Gran Campeona fue para el Box 84 de la cabaña El Porvenir, de la familia Orodá, de la zona de Quilino, en la provincia de Córdoba. La Reservada Gran Campeón Hembra fue el Box 96 de la cabaña La Querencia, de Santiago del Estero. Mientras que la Tercer Mejor Hembra fue el Box 58 de la cabaña Pozo de la Carreta.



En machos, que se juraron en la jornada del miércoles, el premio Gran Campeón fue para el Box 139 de cabaña Los Guasunchos, un toro que fue vendido en un 50% hace pocos días en el remate anual de esta cabaña del Noroeste santafesino, y fue adquirido por cabañas Marta Carina y Ciale, por lo cual fue presentado en co-propiedad con esos socios.



El premio Reservado Gran Campeón Macho Brangus de ExpoBra 2026 fue para el Box 24B, un toro de corral presentado por cabaña Las Dos A, de la provincia del Chaco, y que había sido el Campeón Individual de Corral de la muestra. El Tercer Mejor Macho Brangus de ExpoBra también llegó desde el Chaco: fue el Box 21A de la cabaña El Guayabo.



