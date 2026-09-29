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MUNDIAL DE CARNES

Los modelos ganaderos que dieron los bifes premiados

La calidad de la carne se empieza a construir mucho antes de que un bife llegue a la cocina. Genética, alimentación y manejo son algunas de las herramientas para lograr un producto diferente. En ese sentido, el sitio especializado Valor Carne contó recientemente cómo trabajan tres establecimientos ganaderos que fueron premiados en el Campeonato Mundial de Carnes 2026.

Por El Litoral

Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 10:28

La segunda edición del certamen se realizó en La Rural de Buenos Aires, con muestras provenientes de diez países: la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, México, España, Inglaterra e Irlanda.

El proceso de evaluación, que comenzó durante la denominada Semana de la Calidad y culminó con la jornada final, involucró a 1.000 jurados entre chefs, sommeliers de carnes, expertos internacionales y consumidores capacitados.

¿El desafío? Elegir los mejores bifes anchos y angostos del mundo, separados además según su sistema de alimentación, a pasto o a grano. Para hacerlo, se evaluaron a ciegas tres atributos: terneza, jugosidad y sabor.

Estancias y Cabaña Las Lilas obtuvo uno de los máximos reconocimientos: medalla de oro en bife ancho alimentado a pasto, con un novillo Angus cuya carne fue presentada por el restaurante Cabaña Las Lilas.

El mismo establecimiento consiguió además el bronce en bife angosto a pasto y la distinción a la Excelencia en Sabor para el bife ancho. El establecimiento, reconocido históricamente por su genética, viene sumando información para producir animales cada vez más eficientes, incorporando características vinculadas directamente con la calidad de carne y la eficiencia en el aprovechamiento del alimento.

Otro de los establecimientos reconocidos fue Caldenes Agropecuaria, con medalla de plata en bife ancho alimentado a grano, gracias a un novillo Hereford de su establecimiento Cañada Seca, presentado por El Mercedino.

La Negra Agropecuaria, que logró la medalla de bronce en bife ancho alimentado a pasto, en este caso con carne de una vaca Angus.

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