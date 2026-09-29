Pasto Nilo: el INTA Corrientes busca acelerar su implantación

El INTA Corrientes trabaja en el mejoramiento genético del Pasto Nilo (Acroceras macrum), una especie de interés para la ganadería en ambientes con exceso de agua.



Una pastura de la cual existen lotes con más de 30 años en buenas condiciones productivas, lo que evidencia la persistencia de esta especie; y que además se caracteriza por su adaptación, calidad forrajera y persistencia.



Según destaca la Dra. Silvana Ferrari Usandizaga “…esta pastura puede alcanzar producciones de entre 5 y 10 toneladas en ciclos con sequía y hasta 15 a 25 toneladas en ciclos con buena humedad y fertilización”.



Uno de los principales desafíos de la investigación en Pasto Nilo está en lograr una implantación más rápida. “Una de las problemáticas que tenemos hasta hoy es la implantación. Buscamos un material agresivo, que cubra el suelo en poco tiempo y permita tener la pastura implantada en tres o seis meses”, indica Ferrari Usandizaga.



El programa de mejoramiento evalúa actualmente alrededor de 100 materiales; considerando características como vigor, producción de forraje, estructura de la planta, sanidad, adaptación y capacidad de rebrote. Ferrari Usandizaga destaca que “…diez materiales han avanzado a ensayos en parcelas de mayor tamaño y ya cinco han sido entregados a productores para su evaluación.”



El trabajo también analiza la velocidad de enraizamiento, un aspecto fundamental para el establecimiento de la pastura. En este sentido, el equipo busca materiales capaces de desarrollar raíces rápidamente.



La investigación en Pasto Nilo desde la EEA Corrientes lleva alrededor de 15 años. “…Iniciamos con estudios básicos para obtener información desconocida, necesaria para poder iniciar el mejoramiento y que al día de hoy nos permitió registrar dos materiales: Tuguy hovy y Poravé”, relata Ferrari Usandizaga.



El objetivo del INTA Corrientes es continuar seleccionando materiales que permitan facilitar la implantación y mejorar el aprovechamiento productivo del pasto Nilo en sistemas ganaderos de ambientes con exceso de agua.