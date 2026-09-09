El boom ganadero activa el mercado de reproductores

El mercado de reproductores atraviesa las primeras semanas de su temporada comercial con una señal de firmeza que excede los valores nominales.



Según un análisis del Rosgan, basado en datos de movimientos de hacienda del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y referencias de remates ocurridos en las últimas semanas, durante 2026 aumentó tanto el volumen de animales destinados a reproducción como los precios, al mismo tiempo que comenzó a profundizarse una estrategia de retención dentro de los establecimientos de cría.



De acuerdo con los registros oficiales, entre enero y agosto se trasladaron cerca de 530.000 animales con destino reproductivo, un 22% más que en igual período de 2025. Del total, el 13% correspondió a machos y el 87% a hembras. Se trata, además, del mayor volumen registrado para este período en los últimos cinco años.



Dentro de los machos, los toros concentran entre el 60% y el 65% de los movimientos anuales. Pero el dato adquiere mayor relevancia al considerar la marcada estacionalidad de esta categoría: cerca del 90% de los traslados se produce durante el segundo semestre y aproximadamente el 80% se concentra entre julio y octubre.



Por eso, desde Rosgan advierten que las referencias actuales todavía son iniciales y terminarán de consolidarse durante septiembre y octubre.



En ese contexto, los precios también muestran una marcada recuperación. Entre julio y agosto, el valor promedio de los toros comercializados de las distintas razas y registros genéticos se ubicó en torno a $9,9 millones, frente a los $6,25 millones registrados un año atrás.



Esto representa un incremento nominal del 59% interanual, sin que se hayan producido cambios significativos en la composición de la oferta que puedan distorsionar la comparación.



Sin embargo, la evolución del mercado adquiere otra dimensión cuando el valor de los reproductores se mide en términos de producto.



Según Rosgan, el precio promedio de un toro pasó de representar unos 2.100 kilos de novillo en 2025 a aproximadamente 2.300 kilos en 2026, lo que implica un aumento real cercano al 9%.



La comparación con el ternero resulta todavía más significativa. Con un valor promedio de $6.200 por kilo durante julio y agosto de este año, reponer un toro demanda unos 1.600 kilos de ternero. Un año atrás, cuando el ternero cotizaba alrededor de $3.775 por kilo, la reposición requería unos 1.656 kilos.



Pero si hay un indicador que concentra la atención del mercado, es el comportamiento de las hembras. En lo que va del año, se trasladaron cerca de 460.000 hembras con destino reproductivo, entre vacas, vaquillonas y terneras, lo que implica un crecimiento del 24% interanual.



Detrás de ese incremento, sin embargo, aparece una señal que para Rosgan resulta mucho más significativa: la participación de las hembras jóvenes dentro del total viene cayendo. La relación entre hembras jóvenes y vacas pasó de niveles cercanos al 50% a aproximadamente 40% en la actualidad.

Señales del criador



Para el mercado ganadero, esta modificación en la composición de los movimientos puede ser una señal concreta de retención de capital reproductivo. Es decir, mientras aumenta el volumen total de hembras destinadas a reproducción, disminuye proporcionalmente la salida de las categorías jóvenes, lo que resulta compatible con una mayor decisión de conservar terneras y vaquillonas dentro de los establecimientos.



“Esta caída resulta consistente con una mayor retención de terneras y vaquillonas para reposición dentro de los establecimientos de cría“, sostiene el informe.



La dinámica también difiere según la categoría. En terneras y vacas, los movimientos reproductivos se superponen en buena medida con la operatoria habitual del mercado de cría e invernada y se concentran principalmente entre abril y julio. En las vaquillonas, en cambio, el mayor movimiento coincide con el período de comercialización de los toros, entre agosto y octubre.



Para analizar los valores de las vaquillonas, Rosgan tomó como referencia los remates relevados por Entre Surcos y Corrales y distinguió entre animales sin servicio y con garantía de preñez. La advertencia es que julio y agosto representan apenas el 20% del movimiento anual de esta categoría, por lo que las referencias de precios todavía son preliminares.



En el segmento de genética superior, la vaquillona sin servicio alcanzó durante julio-agosto un promedio de $2,67 millones, equivalente a unos 619 kilos de novillo, un 10% más que un año atrás en esa relación. La vaquillona con garantía de preñez, en tanto, llegó a unos 942 kilos de novillo, un 12% más interanual, equivalente a aproximadamente $4 millones.

Vientres



El comportamiento de los vientres generales aporta otra señal relevante. Actualmente, los valores promedio se ubican en torno a $1,7 millones para vaquillonas sin servicio, $1,8 millones para las servidas y $2,4 millones para las vaquillonas con garantía de preñez.



Al expresar estos valores en kilos de novillo y compararlos con el mismo período del año pasado, los vientres generales exhiben incrementos cercanos al 25% interanual, bastante por encima del 10% al 12% registrado entre los vientres de genética superior.



Así, aunque todavía resta atravesar buena parte de la temporada de reproductores, los primeros datos empiezan a delinear un escenario ganadero particular: más animales movilizados para reproducción, reproductores que mantienen firmeza en términos reales y, especialmente, un criador que parece decidido a conservar hembras para recomponer sus rodeos. Una combinación que podría seguir ejerciendo presión sobre la oferta de vientres durante los próximos meses.