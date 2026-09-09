Argentina le mostrará al mundo el potencial que tiene con la soja

La XII Conferencia Mundial de la Soja (WSRC) se realizará en la ciudad de Rosario y ACSOJA (Asociación de la Cadena de la Soja Argentina) compartió los detalles del evento en el Santa Fe Business Forum 2026. Este encuentro clave para el cultivo se realizará del 4 al 7 de abril de 2027 bajo el lema “Creando innovación en el universo de la soja”.



Julieta Alloatti, del Consejo Directivo ACSOJA, y secretaria del Comité Científico WSRC 2027, destacó: “Es el Mundial de la Soja, nuclea tanto a referentes nacionales como internacionales de todo el sector, desde la producción a la comercialización, y a toda la cadena desde lo más básico de la investigación hasta las políticas que impactan en el cultivo”.

Potencial argentino



“Tenemos más del 80% del programa confirmado, con más del 70% de los referentes globales de distintas áreas que van a venir a Rosario”, agregó.



“Es clave que Argentina pueda mostrar al mundo que, a pesar de los problemas impositivos y políticos, el potencial y la capacidad que tenemos no solo para producir, sino también comercializar y exportar, y que somos competitivos a nivel mundial”, resaltó.



Durante el Santa Fe Business Forum, Alloatti apuntó que no es casualidad que el Mundial de la Soja se realice en Rosario, zona en donde está el principal polo agroexportador a nivel global, con una producción concentrada en pocos kilómetros a la redonda.



Cabe agregar también que Argentina es el tercer productor y el primer exportador mundial de subproductos de soja de alta calidad: “Es un centro de generación de innovaciones tecnológicas en el marco de un sistema productivo sostenible”, comentó la directiva.



Además, se suma que la soja se volvió estratégica a nivel mundial: “Es una de las fuentes más baratas de proteína a nivel mundial. La harina y el aceite se usan en países desarrollados y en vías de desarrollo y es una alternativa natural para empresas relacionadas con la química verde”, graficó al describir que la soja es producto que tiene un alto contenido de proteína a un costo muy bajo, sobre todo pensando en la nutrición para combatir la desnutrición.

Temas incluidos



Se pueden enumerar al menos 19 tópicos: germoplasma, ingeniería de la soja, biotecnología, bioinsumos, enfermedades, nutrición vegetal, mecanización, competitividad, informes de país, logística, bioeconomía, forrajes, alimentación y nutrición humana, sostenibilidad, riesgo agroclimático, gestión de cultivos, educación en agricultura e innovación, certificación y comercio y mercados.



Es decir, se van a discutir de regulaciones, políticas y temáticas que van más allá de la producción. “Una parte ocurre en la Bolsa de Comercio de Rosario, con sesiones, workshops y plenarias. Y después hay dos tours: uno en zona productiva y otro más académico. Todo finaliza con un paseo en el Barco Ciudad de Rosario, para ver desde la perspectiva del río a las principales terminales portuarias”, adelantó la referente de Acsoja.