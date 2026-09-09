Se simplifican los requisitos para la inscripción de feedlots

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) simplificó los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral, con el fin de unificar los criterios en todo el país y eliminar la duplicación documental frente a regímenes locales heterogéneos.



La medida, oficializada por medio de la Disposición DNSA N.° 26/2026 y publicada en el Boletín Oficial, modifica la Resolución N.° 329-E/2017 y elimina la exigencia de presentar ante el SENASA los certificados de uso territorial y de aptitud ambiental para inscribirse en el Registro Nacional de feedlots.



Las habilitaciones vinculadas con la radicación, el uso del suelo, la aptitud ambiental y las condiciones generales de funcionamiento son materias de competencia provincial o municipal.



Por este motivo, solicitar dicha documentación como condición para un trámite sanitario nacional incorporaba un procedimiento de evaluación y otorgamiento que excedía a la competencia específica del SENASA.



Como consecuencia, la nueva normativa también deroga la obligatoriedad de completar el formulario de declaración jurada sobre inexistencia de normativa municipal o provincial de uso de suelo y medio ambiente, que quedaba sin objeto al suprimirse la exigencia que lo sustentaba.



La medida no crea nuevos trámites ni registros, ni modifica otros requisitos sanitarios y/o documentales previstos por el SENASA en la norma.



En ese sentido, se mantienen los requerimientos de inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), identificación del establecimiento y sus responsables, verificación de las condiciones técnicas y de infraestructura, visita de constatación y las obligaciones de registro de movimientos, tratamientos, alimentación y bioseguridad.



Cabe destacar que el registro y la habilitación sanitaria otorgada por el Organismo no sustituye ni acredita el cumplimiento de las autorizaciones, permisos o habilitaciones que exija la normativa nacional, provincial o municipal aplicable a la radicación, el uso del suelo, la protección ambiental y el funcionamiento del establecimiento.



Con esta actualización, el SENASA continúa avanzando en la reducción de gestiones administrativas para los productores, sin resignar la fiscalización sanitaria de los establecimientos de engorde a corral en todo el territorio nacional.