El carbono empieza a pagar en el campo

El mercado de carbono comienza a dejar de ser una promesa para transformarse en una fuente concreta de ingresos para productores ganaderos de Sudamérica. Ruuts, plataforma especializada en regeneración que trabaja desde hace más de 15 años junto a productores de la región, comenzó a pagar a quienes participan de su programa SARA (Programa de Ganadería Regenerativa Sudamericana) por los créditos de carbono generados en sus campos.

El paso marca un hito para la ganadería regenerativa regional: según la compañía, SARA es el primer programa de estas características y a esta escala en Sudamérica que logra trasladar ingresos provenientes del carbono directamente a los productores que implementan las prácticas regenerativas.

La iniciativa llega pocos meses después de que SARA alcanzara la primera emisión de créditos de carbono verificados (VCUs) por Verra bajo la metodología VM0042. Con 209.244 créditos verificados, el programa se posicionó como uno de los pioneros a nivel mundial bajo este estándar y como el programa de mayor escala de Sudamérica en emitir créditos de carbono.

Ingreso adicional

SARA fue desarrollado por Ruuts junto a Ovis 21 y Anthesis y busca convertir la regeneración de los suelos en una actividad capaz de generar beneficios productivos, ambientales y económicos.

El programa se apoya en el Manejo Holístico, una metodología de gestión que contempla simultáneamente el negocio ganadero, el ambiente y la calidad de vida de las personas. A partir de un manejo adaptativo, cada establecimiento define estrategias acordes a sus condiciones particulares.

Para Pablo F. Borrelli, CEO de Ruuts, el mercado de carbono puede acelerar un proceso que la empresa viene impulsando desde hace más de 17 años. “Los créditos de carbono son el catalizador de un cambio que venimos impulsando hace más de 17 años en la producción ganadera Sudamericana”, afirmó.