Corrientes impulsa la producción de búfalos

Bajo el lema “El búfalo, de Corrientes al mundo”, la localidad de Ituzaingó será sede del primer Congreso Internacional Bubalino y de la primera Expo de la Asociación Búfalos del Iberá 2026. La actividad estará orientada a fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias vinculados con la producción de búfalos.



El programa contará con disertantes de la Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia, quienes analizarán distintos aspectos del presente y las perspectivas de la actividad bubalina.



“Es una oportunidad para reunir a los distintos actores de la cadena bubalina, compartir experiencias y poner en común conocimientos que permitan seguir desarrollando la actividad en la región”, señaló Orlando Álvarez, especialista en búfalos e integrante de la organización del congreso.



La Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del INTA forma parte de la comisión organizadora junto con la Asociación Búfalos del Iberá, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Municipalidad de Ituzaingó. La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de otras instituciones y empresas.

Los ejes del encuentro



Durante las jornadas se abordarán la producción de carne y leche, la sanidad, la reproducción, la genética y los sistemas productivos. También se analizarán aspectos vinculados con la eficiencia, la innovación y la sustentabilidad.



Para el INTA Corrientes, el congreso y la exposición permitirán mostrar el trabajo de investigación y extensión que se realiza en el territorio, fortalecer la articulación con productores, instituciones y organizaciones, y contribuir a la generación y difusión de conocimientos para el desarrollo de la actividad bubalina.