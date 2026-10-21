PHP2Shell: la falla que pone en jaque a buena parte de la web

El equipo de PHP publicó este miércoles 21 de octubre, a las 11 de la Argentina, parches de emergencia para dos fallas críticas que permiten tomar el control de un servidor web sin usuario ni contraseña. Las versiones corregidas son la 8.5.12, la 8.4.27, la 8.3.36 y la 8.2.35. Todo sitio que corra una versión anterior queda expuesto, y cientos de miles de servidores con PHP viejo no van a recibir ningún arreglo oficial.



Un lenguaje que está detrás de millones de sitios



PHP es el lenguaje con el que se arman muchísimas páginas web: blogs, tiendas online, foros, portales de noticias y sistemas internos de empresas. Cuando alguien entra a uno de esos sitios, es PHP el que arma la página en el servidor antes de mandarla al navegador.



La firma de seguridad Phoenix Security contó 2,23 millones de servidores que muestran públicamente que usan PHP, y otros 740.000 que lo ocultan. Por eso una falla en el propio lenguaje, y no en un sitio puntual, tiene un alcance enorme.



Dos fallas, un mismo resultado: el atacante ejecuta su código



Las dos fallas recibieron una gravedad de 9,2 sobre 10 y se pueden explotar a distancia, sin iniciar sesión. Alcanza con mandarle un pedido web armado a propósito al servidor. En la jerga, permiten "ejecución remota de código": el atacante hace que el servidor corra sus propias instrucciones.



Falla



Qué falla adentro de PHP



Por dónde entra el ataque



CVE-2026-109618



Cuando a PHP se le acaba la memoria durante un pedido, la deja en un estado inválido que se puede corromper



Un pedido que agota la memoria mientras PHP lee los datos enviados



CVE-2026-109619



PHP guarda datos de un pedido después de liberarlos, y el pedido siguiente los vuelve a usar



La función que informa el progreso de las subidas de archivos, y los reportes de errores fatales



El punto más delicado está en Apache con mod_php, una de las formas más comunes de instalar PHP. Según el aviso oficial, esa configuración es vulnerable "de manera incondicional" a la primera falla: el ataque funciona antes de que se ejecute una sola línea del sitio, sea cual sea el sitio.



Una filtración apuró los tiempos



Las fallas iban a hacerse públicas con calma, pero los detalles se filtraron antes de tiempo y el equipo de PHP adelantó el anuncio. Mientras tanto, el CERT-EU, el equipo de respuesta a incidentes de las instituciones europeas, emitió la alerta 2026-018. Pedía identificar los sitios con PHP y aislar de internet los que no se pudieran actualizar.



Fecha



Qué pasó



21 de octubre, 11 h (Argentina)



PHP publica las versiones 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 y 8.2.35, con los detalles técnicos



20 de octubre



Se filtran los detalles. Benjamin Harris, CEO de la firma watchTowr, confirma las fallas y el investigador Florian Roth las difunde en redes



20 de octubre



PHP anuncia una actualización de seguridad urgente para el día siguiente y se reserva adelantarla si aparecen ataques



Hasta la publicación de los parches no se habían detectado ataques reales. Pero watchTowr ya había logrado reproducir una de las fallas en su laboratorio, y con los detalles técnicos ahora públicos, el margen para actualizar se achica.



El agujero más grande: los servidores con PHP viejo



Solo las ramas 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 recibieron parches oficiales. PHP 8.1 y todas las anteriores ya no tienen soporte, así que no hay actualización oficial para ellas. El proyecto publicó en GitHub correcciones mínimas para 7.4, 8.0 y 8.1, pero hay que aplicarlas a mano y recompilar PHP, algo que pocos administradores hacen. Para PHP 5 y las versiones 7 anteriores a la 7.4 no hay nada.



El problema no es menor. Según el relevamiento de Phoenix Security, unos 884.000 servidores (el 59% de los que informan su versión) corren ramas sin soporte, y casi 700.000 siguen en PHP 5 o PHP 7. Esos sitios no tienen un parche al que pasarse: la única salida completa es migrar a una versión con soporte.



Qué hay que hacer



El aviso oficial de PHP es claro: actualizar es la única solución completa. Los ajustes de configuración sirven para ganar tiempo, pero no cierran las fallas.



Si administrás un sitio o un servidor:



1. Fijate qué versión de PHP corre cada sitio que tenés.



2. Si estás en 8.2, 8.3, 8.4 o 8.5, actualizá hoy a la 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 u 8.5.12, según corresponda.



3. Si estás en una versión sin soporte, planificá ya la migración a PHP 8.2 o superior. Mientras tanto, PHP recomienda estas medidas parciales:



◦ Desactivar el progreso de subidas: session.upload_progress.enabled = 0.



◦ Fijar memory_limit = -1 desde la configuración del servidor, para que el sitio no pueda cambiarlo. Es la medida principal contra la primera falla, aunque no la cubre del todo.



◦ Bajar post_max_size, es decir, el tamaño máximo de los datos que un visitante puede enviar.



◦ En PHP 8.5, apagar fatal_error_backtraces.



4. Si no podés ni actualizar ni aplicar esas medidas, seguí el consejo del CERT-EU: sacá el sitio de internet hasta poder corregirlo.



Si sos usuario o tenés un sitio en un hosting: no hay nada que instalar en tu computadora ni en tu celular, porque la falla está en los servidores. Si tenés una página alojada en un proveedor, preguntale qué versión de PHP usa y si ya aplicó la actualización.



Una carrera contra el reloj



Con los parches publicados, cualquiera puede compararlos con las versiones anteriores y deducir cómo funciona el ataque. Desde ahora corre una carrera entre los administradores que actualizan y los atacantes que buscan servidores sin parchear. Los que corren PHP viejo, sin arreglo oficial a la vista, son los que llegan peor parados.



Fuentes





• PHP, sitio oficial: anuncio y versiones publicadas



• Aviso oficial CVE-2026-109618 (GitHub de PHP)



• Aviso oficial CVE-2026-109619 (GitHub de PHP)



• CERT-EU, alerta de seguridad 2026-018



• Phoenix Security: cronología y servidores expuestos