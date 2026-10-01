Se realiza en Corrientes el IV Congreso Nacional e Internacional Belgraniano

Con la presencia de autoridades municipales, delegaciones educativas y representantes de institutos belgranianos de distintas provincias y del exterior, comenzó este jueves en la ciudad de Corrientes el IV Congreso Nacional e Internacional Belgraniano.

Durante la primera jornada, se llevó a cabo un acto conmemorativo con el descubrimiento de una placa recordatoria en honor al General Manuel Belgrano en la plazoleta que lleva su nombre, junto al viaducto interprovincial.

La ceremonia sirvió como marco para reivindicar el paso histórico del prócer por el territorio correntino durante su expedición militar y la vigencia de sus ideas respecto al desarrollo cívico y social.

El mensaje de Claudio Polich sobre el legado institucional

Durante el acto formal, el intendente capitalino, Claudio Polich, destacó la importancia de utilizar los valores históricos como una guía para la gestión pública actual.

"Recordar y homenajear a Belgrano y otros próceres no es recordarlo desde el pasado, desde la historia. Nos interpela en la actualidad: qué hacemos cada uno por el país que proyectó Belgrano", enfatizó el jefe comunal.

En su discurso, Polich hizo hincapié en la visión que el creador de la bandera impulsó sobre la educación, el comercio y el fortalecimiento institucional como pilares de la República.

"A los funcionarios públicos permanentemente la historia nos interpela. El deber no se cumple sino haciendo un poco más de lo que se debe", agregó.

Reconocimientos y la "deuda histórica con Corrientes"

A su turno, el chozno nieto del prócer y presidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina, Manuel Belgrano, celebró la concurrencia de comitivas procedentes de Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones y Paraguay.

"Estamos acá para homenajear al general Belgrano, pero también para rendirle un homenaje a la ciudad de Corrientes, a los ciudadanos correntinos, a aquellos que cooperaron con él en esos 30 días que estuvo en esta ciudad. Esta es una gran deuda que tenía el Instituto Belgraniano con la ciudad", afirmó.

Por su parte, el titular del Instituto Belgraniano de Corrientes, Carlos Arce, valoró el pensamiento estratégico del prócer y agradeció el respaldo municipal para la concreción del congreso.

Tras los discursos, se realizó la entrega mutua de reconocimientos institucionales y se descubrió la placa que dejó inaugurado el encuentro.