Corrientes puso altavoces en cámaras de seguridad para advertir a quienes tiran basura

Los correntinos deberán tener cierto cuidado a la hora de arrojar basura en la calle. La ciudad de Corrientes ahora incorporó altavoces a las cámaras de seguridad en distintos puntos para prevenir la formación de microbasurales y advertir a quienes tiran residuos en lugares indebidos. La medida busca desalentar estas prácticas y contribuir al mantenimiento de la limpieza en los barrios.

La municipalidad de Corrientes a través de los dispositivos, se emiten mensajes dirigidos a los vecinos que depositan basura fuera de los sectores habilitados.

Qué se escucha en los altavoces

La secuencia en la que un vecino es alertado por altavoces

“Señor vecino, se le recuerda no arrojar basura. Se le solicita tirar los residuos en los sectores en los que corresponden”, expresa una de las advertencias.

Otro de los mensajes es más directo: “No arrojes basura donde no corresponde”. De esta manera, el sistema busca llamar la atención sobre el arrojo indebido de residuos y prevenir la acumulación de basura en espacios públicos.

La iniciativa apunta a evitar la aparición de microbasurales en diferentes sectores de Corrientes. La acumulación de residuos en lugares no habilitados afecta la limpieza urbana y requiere la colaboración de los vecinos para mantener los espacios comunes en condiciones.

¿Cómo denunciar la formación de microbasurales?

Además, se recordó que quienes quieran realizar denuncias pueden comunicarse con la línea 147.

El objetivo es promover la participación ciudadana y reforzar el cuidado de la ciudad mediante la disposición adecuada de los residuos.