El parque Mitre será sede de una nueva jornada del Certamen Interbarrios “Jacinto Mamuh”

La Municipalidad de Corrientes llevará adelante este sábado una nueva edición del Certamen Interbarrios “Jacinto Mamuh”, una propuesta artística que debió ser reprogramada debido a las condiciones climáticas registradas en las últimas jornadas.

El evento se desarrollará a partir de las 17 en las instalaciones del parque Mitre, un tradicional espacio verde ribereño que convocará a vecinos, familias, músicos y bailarines en torno a la cultura y la identidad regional.

La iniciativa, coordinada a través de la Secretaría de Cultura y Educación, tiene como propósito principal generar espacios de visibilización para los nuevos talentos locales y promover la participación activa de la comunidad en los espacios públicos de la ciudad.

Expectativa por la antesala de la gran final

La secretaria del área comunitaria, Keren Anderson, valoró la convocatoria que cosechó el certamen en sus instancias previas y remarcó la importancia de consolidar estos encuentros culturales de acceso libre y gratuito.

"Queremos generar un espacio para vivir a pleno nuestra música, nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras raíces, brindando un lugar para visibilizar a los nuevos talentos y revalorizar a nuestros artistas", señaló la funcionaria al recordar que esta será la anteúltima fecha antes de la gran final del concurso, programada para el próximo sábado 24 de octubre.

Propuestas artísticas, feria y cierre musical

Además de las presentaciones de los participantes seleccionados en las diferentes disciplinas, la programación al aire libre incluirá intervenciones de los elencos estables de la comuna, como la orquesta Herminio Giménez y el ballet Siete Corrientes.

El broche de oro de la jornada estará a cargo del conjunto La Pilarcita, que aportará su repertorio festivo a una tarde pensada para toda la familia. La propuesta se complementará con un paseo de emprendedores locales y stands gastronómicos instalados en el predio.