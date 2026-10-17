La capital correntina tiene 339 personas autoevacuadas y 10 barrios comprometidos

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a la ciudad de Corrientes, donde ya se registran 339 personas autoevacuadas, correspondientes a 89 familias, según el informe de Defensa Civil de la provincia al que accedió El Litoral. El avance del agua genera preocupación en distintos sectores de la Capital, donde numerosos vecinos debieron abandonar sus hogares por sus propios medios.

En cuanto a las zonas comprometidas, el listado incluye 10 barrios y sectores de la ciudad, distribuidos entre la zona sur y la zona norte de la Capital correntina. Se trata de áreas donde la crecida del Paraná mantiene en alerta a los vecinos.

En la zona sur, los sectores mencionados son Santa Marta, Bajo Caridi, Río Paraná y Quilmes. Estos cuatro puntos forman parte del relevamiento de las áreas comprometidas por la situación hídrica.

Por su parte, en la zona norte aparecen Plácido Martínez, Sol de Mayo, Bonpland, Lomas del Mirador, Anahí y Punta Taitalo. Con estos seis sectores, el listado alcanza un total de 10 barrios y zonas mencionadas.

Aumento en 24 horas

El número de autoevacuados aumentó en las últimas 24 horas. En el relevamiento anterior se contabilizaban 266 personas, pertenecientes a 65 familias. De esta manera, se sumaron 73 personas y 24 familias al registro, lo que representa un incremento del 27,4% en la cantidad de personas que dejaron sus viviendas.

La evolución del río mantiene la atención sobre las áreas ribereñas y los sectores más expuestos al avance del agua. En este contexto, el seguimiento de los registros oficiales permite dimensionar el impacto de la crecida sobre las familias de la ciudad.