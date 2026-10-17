Con la crecida del Paraná podrían aparecer animales silvestres: qué hacer y a quién llamar en Corrientes

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay, en un contexto marcado por el fenómeno climático de El Niño, también afecta a la fauna silvestre de Corrientes. Ante la posibilidad de que distintas especies aparezcan en zonas urbanas, desde el Centro de Conservación Aguará brindaron recomendaciones a El Litoral para actuar de manera segura y proteger a los animales.

Catalina Mancedo, coordinadora del área de Difusión y Educación Ambiental de la institución, señaló: “Lo que les pedimos desde la institución es siempre mantener distancia, que es fundamental”.

Además, explicó que los animales silvestres no buscan lastimar ni atacar a las personas, sino que pueden reaccionar de manera defensiva cuando se sienten amenazados o están en peligro.

Qué hacer si aparece un animal silvestre en la zona urbana

Una de las principales recomendaciones es no acercarse ni intentar tocar al animal, incluso cuando parezca inofensivo. Desde Aguará insistieron en que no se debe alimentar a la fauna silvestre, ya que el contacto innecesario con las personas puede representar un riesgo tanto para los vecinos como para los propios ejemplares.

Otro punto importante es mantener a las mascotas alejadas. Según explicó la coordinadora, una de las principales causas de ingreso de animales al Centro Aguará continúa siendo los ataques de perros, por lo que pidió extremar los cuidados ante la presencia de especies silvestres en patios, calles y otros espacios urbanos.

Entre los animales que pueden generar mayor preocupación se encuentran las serpientes y los yacarés, especies que suelen despertar temor y sobre las que todavía existe desconocimiento. Sin embargo, Mancedo sostuvo que, con medidas de prevención y una intervención adecuada, es posible favorecer la convivencia con la fauna.

“Hoy no es una opción matarlas, sino que cuenten con las entidades públicas que se ocupan de la conservación de las mismas”, expresó.

Existen distintos organismos públicos que trabajan de manera articulada para atender este tipo de situaciones. Entre ellos el Centro de Conservación Aguará, los Bomberos, la Policía y la Dirección de Recursos Naturales.

Desde la institución remarcaron que, ante el avistamiento de cualquier especie, lo indicado es dar aviso al equipo de rescate y evitar intervenir por cuenta propia. La comunicación con los organismos especializados permite evaluar cada situación y determinar cómo actuar para resguardar tanto a los vecinos como al animal.

¿A qué número comunicarse?

El equipo de rescate del Centro de Conservación Aguará recibe avisos a través del teléfono 379 504-8487. Desde la institución solicitaron que los vecinos se comuniquen preferentemente por WhatsApp y envíen la ubicación exacta, una descripción de lo ocurrido y, si es posible, una fotografía del animal, siempre sin acercarse para obtenerla.

Finalmente, Mancedo insistió en que las recomendaciones deben aplicarse ante cualquier especie, independientemente de su tamaño o apariencia. El objetivo es que los correntinos colaboren con la protección de la fauna silvestre en un escenario de crecida de los ríos, cuando pueden aumentar los encuentros entre animales y personas en sectores urbanos.

(VT)