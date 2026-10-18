El nivel del río Paraná continúa creciendo y llegó a los 6,91 metros este domingo

La crecida del río Paraná no se detiene en Corrientes durante este domingo. La Prefectura Naval informó durante esta jornada que el nivel llegó a los 6,91 metros.

La marca, publicada en la mañana de este domingo, superó a la anterior de 6,89 metros en momentos de la madrugada de la misma jornada. La crecida se mantiene y promete continuar en esta tendencia.

En imágenes recogidas por El Litoral se aprecia que en la Punta San Sebastián el nivel del río está a centimetros de empezar a cubrir la zona.

En cercanías del puente interporvincial, las playas ya no son visibles. Se puede observar que el agua avanzó en playa Arazaty, dejando reducida la zona de arena.

Se recuerda que el municipio de capital restringió el acceso a Malvinas I y II en los últimos días.

Familias evacuadas en Corrientes

Por otro lado, Defensa Civil contabiliza hasta el momento un total de 289 personas evacuadas y 357 autoevacuadas en las localidades incluidas en la planilla, entre las que se enumeran Paso de los Libres, Isla Apipé, Ituzaingó, Yahapé, Paso de la Patria e Itatí.

Capital encabeza la lista debido al número de autoevacuados que llegó a los 339 durante el sábado a la noche.

En total, hablamos de 646 personas que dejaron sus hogares, en un escenario de crecida que mantiene la atención puesta en las zonas ribereñas de Corrientes.

Recomendaciones de Prefectura

Ante la situación, se lanzaron una serie de recomendaciones a la población por parte de Prefectura Naval:

Se pide a la comunidad evitar de forma total la navegación nocturna o con visibilidad reducida .

de forma total la o con . No ingresar al agua en sectores no habilitados o que presenten condiciones de riesgo .

en o que presenten . Respetar las restricciones, señalizaciones e instrucciones impartidas por el personal de control.

La fuerza mantiene un monitoreo constante del río e informará a la población a través de sus canales oficiales.

Ante cualquier emergencia, está habilitada la línea 106 de Emergencias Náuticas (línea gratuita) o el teléfono 3794-421477.