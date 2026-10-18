Yacaré en el parque Mitre: el Centro Aguará explicó la causa de su presencia

Durante este domingo se compartieron en redes sociales imágenes de un gran ejemplar de yacaré en la zona del parque Mitre, algo que llamó la atención de muchos vecinos de la ciudad Capital.

El Litoral se comunicó con el Centro de Conservación de Flora y Fauna "Aguará" y Catalina Mancedo fue la encargada de llevar tranquilidad a la comunidad.

El motivo de su aparición y la postura oficial

La presencia del ejemplar generó atención en la comunidad, motivando aclaraciones técnicas por parte de los especialistas.

Catalina Mancedo, a cargo del área de Difusión y Educación Ambiental, detalló que "ese yacaré está hace años allí" y suele pasar desapercibido, mimetizado con el paisaje cuando el caudal no está crecido.

Sobre su aparición en la zona del parque Mitre, Mancedo dijo que "es por causa de la crecida del río que se venga para este lado y por eso está más a la vista de las personas".

Desde el Centro Aguará explicaron que este ejemplar suele refugiarse en islotes que se forman sobre el río Paraná, pero la crecida del cauce lo empujó a acercarse a la zona urbana.

Desde el organismo ambiental ratificaron que "el animal no necesita un rescate porque está en su ambiente natural", por lo que se prioriza garantizar su tranquilidad en el lugar.

Recomendaciones y convivencia ciudadana

Ante la exposición del ejemplar, desde el centro enfatizaron la necesidad de adoptar conductas responsables.

Mancedo instó a la comunidad a "mantener distancia, primero que todo, no ofrecerle comida, no darle de comer, no molestarlos, ni hostigarlos".

El Centro Aguará trabaja de manera coordinada con la Guardia Urbana municipal y la Policía de Corrientes para intensificar la educación ambiental y proteger al ejemplar de posibles ataques o interferencias.

Mancedo remarcó que "seguramente esta temporada vamos a tener más presencia de fauna silvestre en todo lo que son zona de costas", debido a la crecida del río en el marco del fenómeno de El Niño.

Por esta razón, desde la organización apelan al respeto de todos los correntinos hacia el patrimonio natural de la región, que incluye también la presencia de monos carayás y tortugas de agua.

La organización informó que ante cualquier avistamiento en zonas residenciales que pueda poner en riesgo al animal silvestre o las personas, se debe llamar a la Guardia Urbana o la Policía. Tambien, se compartió la línea del equipo de rescate, que es 3795-048487.

La entrevistada finalizó afirmando que poder divisar a la fauna autóctona "es un valor agregado, toda esa riqueza natural, a nuestro turismo urbano acá en la ciudad de Corrientes"