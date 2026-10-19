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Prevención

Crecida del río Paraná en Corrientes: cerraron la punta San Sebastián

El nivel del cauce fluvial alcanzó los 7,17 metros en el puerto local, superando la marca de evacuación fijada por Prefectura Naval Argentina. 

Por El Litoral

Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 22:27

La Municipalidad de Corrientes dispuso este lunes el cierre preventivo de la emblemática punta San Sebastián, ubicada sobre la Costanera General San Martín, como consecuencia del pronunciado avance del río Paraná.

La medida busca resguardar la integridad física de los peatones y visitantes ante el anegamiento de los senderos inferiores y la presión del agua sobre la infraestructura costera.

​De acuerdo con los registros hidrométricos brindados por la Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó una altura de 7,17 metros en el puerto de la capital provincial, cifra que sobrepasa el umbral de evacuación establecido para la zona urbana.

En el sector afectado se desplegaron fajas de seguridad, vallados perimetrales y patrullajes permanentes a cargo de agentes de Guardia Urbana, con el objetivo de evitar el ingreso de vecinos.

​Inhabilitación de balnearios municipales

El cierre de la punta San Sebastián se suma a la clausura preventiva de tres playas públicas de la ciudad: Molina Punta, Isla Malvinas I e Isla Malvinas II.

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