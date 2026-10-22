Explican qué pasó con el socavamiento de la Punta San Sebastián en Corrientes

El socavamiento que se observa en la Punta San Sebastián, sobre la costanera General San Martín de la ciudad de Corrientes, tomó relevancia esta semana en medio de la crecida del río Paraná. Tras la difusión de imágenes y videos aéreos que muestran una rotura de grandes dimensiones en la costa, fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que el daño ya estaba presente en ese sector.

Fuentes oficiales consultadas por este medio, señalaron que: “La rotura ya estaba. Hay que esperar a que baje el agua para intervenir”.

Pese que, la rotura se profundizó aún más con la crecida, explicaron que las tareas para reparar el área deberán aguardar a que descienda el nivel del río.

Cierre preventivo

El emblemático espacio costero fue cerrado por la Municipalidad ante la situación generada por la creciente. La medida se tomó en un contexto de aumento del nivel del Paraná y ante el riesgo de que el agua desbordara en ese sector.

En el puerto de Corrientes, el río alcanzó los 7,17 metros, por encima de la marca de evacuación de 7 metros establecida por Prefectura Naval Argentina.

Las imágenes difundidas, algunas tomadas con drones, permitieron observar la magnitud del socavón en la zona de la Punta San Sebastián.

Por el momento, según indicaron las fuentes oficiales, la intervención deberá esperar a que las condiciones del río permitan avanzar con los trabajos. Mientras tanto, el sector permanece cerrado en medio de la crecida del Paraná.