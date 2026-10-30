El calor se intensifica en Corrientes y se esperan máximas de 34°C

Las altas temperaturas comenzarán a sentirse un poco más durante los próximos días, con temperaturas máximas que superarán los 30°C y podrían alcanzar los 34°C. De acuerdo con el pronóstico, la semana también estará marcada por la posibilidad de tormentas aisladas, con mayor probabilidad de precipitaciones hacia el miércoles.

El pronóstico día por día

Para este sábado se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 28°C. Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar el domingo, cuando el termómetro llegará a los 31°C, con una mínima de 17°C, cielo nublado y vientos del noreste.

El lunes continuará el ascenso de las temperaturas, con una mínima de 18°C y una máxima de 32°C. Además, se prevén tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitaciones del 40%.

Para el martes se mantendrán las temperaturas elevadas, con registros de entre 22°C y 34°C. En esta oportunidad, las tormentas aisladas podrían presentarse durante la tarde y la noche, también con un 40% de probabilidad.

El miércoles llegará con un cambio en las condiciones meteorológicas. Se esperan tormentas con una probabilidad de precipitación del 70%, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 20°C de mínima y los 28°C de máxima.

Finalmente, para el jueves se anticipa una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más moderadas: la mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 28°C.