El Niño en Corrientes: qué señalan los pronósticos para los próximos tres meses

El fenómeno de El Niño ya está instalado y los pronósticos para Corrientes anticipan un trimestre con lluvias superiores a los valores normales y temperaturas dentro de los registros habituales. Así lo indica la perspectiva climática trimestral elaborada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que permite conocer las tendencias esperadas para los próximos tres meses.

Lluvias por encima de lo normal

De acuerdo con el informe, las precipitaciones estarán por encima de los niveles habituales para esta época del año. Este escenario cobra relevancia en la provincia, especialmente por el comportamiento de los ríos y las consecuencias que pueden generar las lluvias persistentes en distintas localidades correntinas.

Como referencia, en la ciudad de Corrientes las precipitaciones normales durante noviembre rondan entre los 154 y 164 milímetros, según los registros del SMN y fuentes climatológicas de la región. Estos valores permiten dimensionar los registros habituales frente al escenario de lluvias superiores a lo normal que anticipan los pronósticos.

En Corrientes se espera temperaturas normales y lluvias superiores a los registros habituales. Fuente Smn

Temperaturas dentro de los valores habituales

En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé que se mantengan dentro de los parámetros habituales para la región. En la capital provincial, los promedios normales de noviembre contemplan máximas de entre 30 °C y 31 °C, mientras que las mínimas suelen ubicarse entre los 18 °C y 20 °C.

El pronóstico climático trimestral se elabora a partir del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y de modelos estadísticos nacionales. También se consideran la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas para establecer las tendencias esperadas.

De esta manera, Corrientes transitará los próximos tres meses bajo una perspectiva de precipitaciones superiores a los valores normales y temperaturas habituales. El comportamiento de las lluvias será uno de los principales factores a seguir durante este período, en un contexto marcado por la presencia de El Niño.