Feriado del 12 de octubre: cómo funcionarán los servicios municipales en Corrientes

Con motivo del feriado nacional del próximo lunes 12 de octubre, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Municipalidad de Corrientes informó el esquema de funcionamiento previsto para sus distintas áreas, garantizando la cobertura de los servicios esenciales y la atención mediante guardias específicas.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos confirmaron que la recolección de residuos domiciliarios se llevará a cabo con total normalidad, respetando las frecuencias y horarios habituales de cada zona.

La medida también abarca al servicio de recolección diferenciada y al retiro de materiales depositados en los Puntos Verdes de la ciudad.

Recursos esenciales y áreas operativas

Durante la jornada no laborable se mantendrán operativas las guardias correspondientes en las áreas de Tránsito, la Guardia Urbana, el servicio de barrido de calles y el Servicio de Ambulancias Municipal (SAMUN).

En cuanto a las dependencias de control, el Tribunal de Faltas atenderá únicamente mediante una guardia de 8:00 a 16:00 destinada a trámites abreviados de secuestros comunes para el retiro de vehículos de la vía pública. Específicamente, el juzgado de faltas número 5 cumplirá funciones para gestiones de carácter urgente de 9:00 a 15:00.

Por su parte, la Dirección General de Defunciones prestará servicio de 7:00 a 19:00 en las oficinas del Cementerio San Juan Bautista para trámites urgentes como inhumaciones, traslados e introducción de cenizas. Asimismo, los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro Labrador, de Laguna Brava, abrirán sus puertas de 7:00 a 19:00 exclusivamente para visitas y gestiones de urgencia.

Mercados, paseos comerciales y turismo

El abastecimiento y la actividad comercial minorista contarán con un esquema diferenciado:

Mercado de Abasto (El Piso) y Mercado de Productos Frescos: abrirán sus puertas únicamente en horario matutino, de 7:30 a 12:30.

Paseos de Compras: El Piso, El Puerto, la Ex Vía y la Zona Norte (barrio San Gerónimo ) atenderán con total normalidad en horario corrido de 9:00 a 21:00.

Centros de Informes Turísticos: Funcionarán con guardias y horarios especiales en sus diferentes locaciones: Plaza Vera (7:00 a 22:00), El Puerto (7:00 a 15:00), Plaza Cabral (8:00 a 21:00), Terminal de Ómnibus (8:00 a 20:00) y el Promo Truck ubicado en Costanera Sur y General Paz (9:00 a 21:00).

Transporte y suspensión de trámites administrativos

La Subsecretaría de Transporte comunal indicó que durante el feriado no operarán las Unidades de Gestión SUBE ni se cobrará la tasa de estacionamiento medido. No obstante, se dispondrá de una guardia de inspección en las oficinas situadas sobre la calle Belgrano 2157.

Finalmente, desde el Ejecutivo municipal recordaron que no habrá atención presencial en la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), el Centro Emisor de Licencias (CEL), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) ni en las restantes oficinas administrativas, las cuales retomarán su actividad habitual el martes 13 de octubre.