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La recolección de residuos pasará al turno noche en tres barrios de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes modificará el horario del servicio desde este domingo 11 de octubre. Los vecinos deberán sacar sus residuos de domingo a viernes a partir de las 21:00.

 

Por El Litoral

Viernes, 09 de octubre de 2026 a las 16:17

La Municipalidad de Corrientes informó que, con el objetivo de optimizar las prestaciones operativas y mejorar la atención ciudadana, el servicio de recolección de residuos domiciliarios modificará su horario y pasará del turno diurno al nocturno en sectores de tres barrios de la capital.

La medida comenzará a regir a partir de este domingo 11 de octubre.

La reestructuración comprende a las manzanas ubicadas dentro del cuadrante delimitado por las avenidas Presidente Raúl Alfonsín, Chacabuco e Independencia, junto con la calle Medrano, área que abarca sectores de las barriadas Antártida Argentina, Celia y Niño Jesús.

Nuevo esquema y recomendaciones para los vecinos

Con la implementación del nuevo cronograma, los frentistas de la zona delimitada deberán depositar sus bolsas de residuos en el frente de sus domicilios de domingo a viernes, a partir de las 21:00, momento en que se iniciará el recorrido de los camiones recolectores.

Desde el municipio solicitaron la colaboración activa de la comunidad para asegurar el correcto desarrollo del servicio y evitar inconvenientes ambientales en la vía pública. En ese marco, recordaron una serie de pautas fundamentales:

  • Cumplir con los horarios fijados: Retirar las bolsas únicamente a partir de las 21:00 en los días establecidos.

  • Evitar la acumulación en esquinas: Depositar la basura en el frente del propio domicilio y no en esquinas, veredas de terceros ni espacios verdes.

  • Prevenir la formación de minibasurales: Disponer de los desechos en bolsas adecuadamente cerradas para preservar la higiene urbana.

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