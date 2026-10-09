La recolección de residuos pasará al turno noche en tres barrios de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó que, con el objetivo de optimizar las prestaciones operativas y mejorar la atención ciudadana, el servicio de recolección de residuos domiciliarios modificará su horario y pasará del turno diurno al nocturno en sectores de tres barrios de la capital.

La medida comenzará a regir a partir de este domingo 11 de octubre.

La reestructuración comprende a las manzanas ubicadas dentro del cuadrante delimitado por las avenidas Presidente Raúl Alfonsín, Chacabuco e Independencia, junto con la calle Medrano, área que abarca sectores de las barriadas Antártida Argentina, Celia y Niño Jesús.

Nuevo esquema y recomendaciones para los vecinos

Con la implementación del nuevo cronograma, los frentistas de la zona delimitada deberán depositar sus bolsas de residuos en el frente de sus domicilios de domingo a viernes, a partir de las 21:00, momento en que se iniciará el recorrido de los camiones recolectores.

Desde el municipio solicitaron la colaboración activa de la comunidad para asegurar el correcto desarrollo del servicio y evitar inconvenientes ambientales en la vía pública. En ese marco, recordaron una serie de pautas fundamentales: