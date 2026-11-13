Corrientes: fabrican pasafaunas aéreos para proteger a los monos carayá en la ciudad

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha la confección de pasafaunas aéreos que serán instalados en puntos estratégicos de la capital con el objetivo de resguardar la circulación de la fauna silvestre urbana.

La tarea se lleva adelante de manera articulada con la Estación Biológica Corrientes del Conicet, el Club de Ciencia Arquímedes del Instituto Salesiano Pío XI, la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE.

La jornada de construcción se realizó en las instalaciones del Instituto Pío XI bajo la presencia de la secretaria General del Municipio, Florencia Ojeda, acompañada por la subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres.

“La Municipalidad viene trabajando de manera articulada con distintos actores de la ciudad que vienen comprometidos especialmente con los animales silvestres”, afirmó Florencia Ojeda.

Asimismo, la funcionaria adelantó que la iniciativa contemplará una instancia de participación comunitaria: “Esta jornada no termina hoy, porque luego se va a convocar a los vecinos también a la instalación de los pasafaunas y, por supuesto, generar conciencia y explicarles de qué se trata y por qué es importante también el cuidado de nuestra fauna en la ciudad".

Por su parte, Mercedes Mestres explicó que la intervención apunta directamente a garantizar el desplazamiento seguro de los monos carayá, especie declarada monumento natural provincial. “Cuando la ciudad crece, va ocupando espacios que antes eran donde ellos habitaban libremente y en algunas zonas donde no tienen conexión entre árboles, que es por donde se desplazan, hay que ofrecerles una alternativa segura”.

Diseño de puentes y puntos de instalación

El investigador del Conicet e integrante de la Estación Biológica Corrientes, Martín Kowalewski, brindó precisiones técnicas sobre los materiales empleados para fabricar los dispositivos. “Los puentes son muy simples de hacer, tienen cuerdas plásticas, tipo que se usan en los barcos y tubos plásticos de luz y algunos precintos, y nada más, muy livianos, fáciles de colocar”, detalló.

Respecto al cronograma territorial de colocación, el especialista detalló los primeros sectores seleccionados: dos en Laguna Soto, la entrada a Santa Ana, otro en las afueras de la Facultad de Veterinaria “para que los animales se muevan entre la Facultad de Veterinaria y Medicina y vayan en dirección al Parque Mitre”, aclaró el investigador.



