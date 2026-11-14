Una iguana sorprendió a los vecinos del microcentro de Corrientes y tuvo que ser rescatada

Una iguana sorprendió a los vecinos del microcentro de Corrientes al deambular por la vía pública durante la tarde de este viernes. El ejemplar de fauna silvestre fue rescatado por Bomberos Voluntarios, que acudieron rápidamente tras recibir el aviso de un vecino.

El rescate en pleno microcentro

El episodio ocurrió en calle La Rioja al 1000, donde un residente de la zona alertó a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital sobre la presencia del reptil.

Tras recibir el llamado, integrantes del Cuartel 397 llegaron al lugar y realizaron el operativo para poner a salvo al animal.

Según informaron los voluntarios, la iguana podría haber llegado hasta el microcentro debido a la creciente del río Paraná, aunque no se confirmó su procedencia.

Finalmente, alrededor de las 17,20, los bomberos trasladaron al ejemplar y lo devolvieron a su hábitat natural.