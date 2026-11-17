Una nueva obra de pavimentación de más de 700 metros se realiza en la ciudad de Corrientes sobre calle Sánchez de Bustamante, en el barrio Universitario. La Municipalidad de la capital correntina avanza con los trabajos permitirán mejorar la conexión entre las avenidas Independencia y Alfonsín y sumar una nueva alternativa pavimentada para el tránsito vehicular en ese sector.

Avance de la obra y supervisión

Municipalidad de Corrientes

El intendente Claudio Polich recorrió la zona junto al secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, para supervisar el avance de las tareas. La intervención transformará una calle que hasta ahora contaba con cordón cuneta y ripio en una arteria pavimentada.

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"Estamos sobre la calle Sánchez de Bustamante, en el barrio Universitario. En este lugar vamos a hacer más de 700 metros de pavimentación", explicó Polich. Además, destacó que se trata de una vía muy utilizada por los vecinos y que la obra permitirá agilizar la comunicación en ese sector de Corrientes.

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Por su parte, Gómez de la Fuente detalló que se ejecutan aproximadamente 700 metros de pavimento de hormigón, con una calzada de 7,30 metros de ancho y una base de arena cemento.

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El funcionario también explicó que esta es la etapa final de una intervención que incluyó trabajos de infraestructura previos. En ese sentido, indicó que anteriormente se habían realizado los desagües pluviales y el completamiento de la red cloacal del barrio.

La pavimentación permitirá completar la conexión entre dos avenidas importantes y mejorar la vinculación de los barrios de la zona. Según señalaron desde el Municipio, el objetivo es fortalecer la trama vial y facilitar los desplazamientos cotidianos de los vecinos.