La Municipalidad de Corrientes confirmó oficialmente que ya no quedan personas alojadas en el centro de evacuados habilitado en la Escuela N° 293 "Teniente General Donato Álvarez", y precisó que cerca del 60% de los vecinos autoevacuados también concretaron el regreso a sus viviendas tras el sostenido descenso del río Paraná.

El secretario de Desarrollo Humano comunal, Lucas Carballo, brindó un balance detallado del operativo desplegado desde el pasado 22 de octubre, fecha en que el establecimiento educativo del barrio Pujol fue acondicionado por el Gobierno provincial para albergar a 75 personas de los barrios Quinta Ferré y Anahí, luego de que el río alcanzara un pico máximo de 7,46 metros.

"Hoy las últimas tres familias que estuvieron en la escuela pudieron volver a sus hogares", confirmó el funcionario.

Durante el mes que permaneció operativo el dispositivo, la comuna garantizó cobertura integral sanitaria y alimentaria, además de propuestas de contención social.

"Brindamos todas las comodidades para que puedan pernoctar en el establecimiento, además del desayuno, almuerzo, merienda, y cena durante el mes que estuvo en el establecimiento escolar", dijo el secretario.

Además, señaló que "por otro lado organizamos actividades recreativas, lúdicas y deportivas para chicos y grandes, para hacer más llevadero su transitar en este lugar".

Asistencia a autoevacuados y entrega de insumos

En paralelo, el titular de Desarrollo Humano se refirió al seguimiento permanente sobre las familias autoevacuadas, cuyo registro alcanzó a más de 650 vecinos en toda la capital (485 en barrios de la zona norte y 172 en la zona sur).

"Hace 15 días, cuando el río comenzó a bajar, el municipio y el gobierno provincial fueron dotando a las familias de insumos de limpieza para que puedan acondicionar su vivienda para el regreso", indicó, detallando la distribución de lavandina, creolina y repelentes, entre otros elementos sanitarios.

Respecto a la situación actual de retorno, Carballo señaló: "Cerca del 60% de las personas autoevacuadas ya están regresando a sus hogares". Asimismo, proyectó un escenario favorable para los próximos días:

"El panorama es muy bueno, los índices marcan que el río va a continuar bajando y va a permitir que más vecinos vuelvan a sus hogares".

El despliegue territorial involucró el trabajo coordinado de las secretarías municipales de Desarrollo Humano, Salud, Obras Públicas, Servicios Públicos y Tránsito.

Articulación preventiva ante el fenómeno de El Niño

Finalmente, Carballo recordó que la respuesta operativa formó parte de un plan preventivo iniciado hace seis meses en articulación entre la Municipalidad de Corrientes, el Gobierno provincial y el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) para mitigar el impacto de El Niño.

"Nos permitimos llevar adelante una tarea eficaz, que podamos llegar a cada vecino de la ciudad, llevar adelante un relevamiento, conocer una realidad de cada uno. Podemos decir que fue un trabajo satisfactorio y hoy con el río bajo alcanzamos la etapa final de este proceso con las familias regresando a sus casas", concluyó, ratificando que el monitoreo hidrometeorológico y el acompañamiento social continuarán activos de manera constante.