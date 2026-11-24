La Municipalidad de Corrientes abrió la inscripción para nuevos alumnos en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad. El trámite se realiza de manera presencial en cada establecimiento y contempla vacantes para todas las salas, en ambos turnos.

La convocatoria está destinada exclusivamente a quienes buscan ingresar por primera vez a los jardines maternales municipales. Los niños que ya concurren a estos espacios completaron el proceso de reinscripción durante la semana pasada.

Los padres y tutores podrán acercarse en los siguientes horarios:

Turno mañana: de 7 a 8:30 y de 12 a 13.

Turno tarde: de 13 a 14 y de 17 a 18:30.

Qué documentación se necesita para inscribirse

Para solicitar una vacante en alguno de los 16 CDI municipales, los responsables deberán presentar una carpeta tipo "cual-es" en la institución elegida, con la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI del niño o niña y de ambos padres.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del carnet de vacunación actualizado.

Estudios auditivo y visual.

Ficha médica completa.

Cómo funcionan los Centros de Desarrollo Infantil

Los 16 establecimientos cuentan con equipos educativos e interdisciplinarios que trabajan en el desarrollo integral de la primera infancia. Entre sus propuestas se encuentran actividades de educación temprana, recreación, expresión artística, alimentación saludable y seguimiento sanitario.

Además, el programa busca fortalecer la integración de los niños con sus familias y la comunidad barrial, mediante el trabajo conjunto con distintos actores sociales de la ciudad.