El cielo correntino volverá a llenarse de barriletes, colores y un mensaje que atraviesa fronteras. Este domingo el Club de Barriletes Cielos del Taragüí realizará el 29° Festival Correntino por la Paz, una propuesta que invita a grandes y chicos a compartir al aire libre, recuperar el tradicional juego de remontar barriletes y celebrar la unión, una actividad que lleva 32 años en la provincia.

La actividad se desarrollará de 11 a 19 en la plaza central del barrio Santa Catalina, en la ciudad de Corrientes, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada habrá barriletes de todos los tamaños y modelos, además de sorteos de barriletes artesanales, en un encuentro pensado para disfrutar en familia.

Cómo surgió

El festival es impulsado por el Club de Barriletes Cielos del Taragüí, fundado por Santiago Antonio Domínguez junto a un grupo de amigos apasionados por esta disciplina. A lo largo de más de tres décadas, el espacio se consolidó como un referente de la actividad en la región y llevó sus creaciones a distintos países.

La propuesta también forma parte de la red internacional One Sky, One World, que promueve la paz y el encuentro entre pueblos a través del vuelo de barriletes. En Corrientes, el lema que acompaña esta edición es “Pintando el cielo de colores y alegría”, en sintonía con el espíritu de la iniciativa internacional.

“Para el encuentro tenemos los barriletes listos. Esto es exclusivamente ir con el deseo de buscar la paz entre todos, en el cielo universal que no tiene dueño, que entonces coloquemos un barrilete y que eso signifique la paz”, expresó a El Litoral Santiago Domínguez, presidente del club e impulsor de esta tradición.

Así, el festival volverá a convocar a quienes quieran compartir una jornada diferente, donde el juego, la imaginación y el encuentro se convierten en protagonistas, con barriletes que buscarán llevar un mensaje de paz desde el cielo correntino.

Ante cualquier duda pueden comunicarse al 3794634617.