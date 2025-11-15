Cien barriletes volarán por el cielo de Corrientes este fin de semana

Los colores, las formas y el viento volverán a ser protagonistas en Corrientes este domingo 16 de noviembre, cuando la asociación Cielos del Taragüí celebre sus 31 años de trayectoria con una jornada que promete teñir el cielo de poesía visual. De 11 a 19, en la plaza central del barrio Santa Catalina, se realizará el 40° Vuelo Internacional de Barriletes por la Paz y el 28° Festival Correntino por la Paz, en adhesión al movimiento global One Sky, One World.

Festival libre y gratuito

Con el lema “Jugando con el viento y pintando nuestro cielo con mil formas y colores de nuestros barriletes”, la propuesta invita a las familias a compartir un día de encuentro y creatividad, bajo la consigna de promover la unidad a través del arte de volar barriletes.

El festival, que este año se reprogramó (ya que la edición mundial se realiza habitualmente el segundo domingo de octubre), busca convocar a más personas y ampliar su alcance con el lema “Volar por una causa”. Durante toda la jornada se podrá disfrutar de barriletes de todos los tamaños y modelos, convirtiendo el cielo correntino en un lienzo vivo de imaginación y esperanza.

imagen ilustrativa

Cielos del Taragüí celebre sus 31 años

Fundado por Santiago Antonio Domínguez junto a un grupo de amigos apasionados por esta disciplina, el club Cielos del Taragüí se consolidó como uno de los espacios más emblemáticos de la región. A lo largo de tres décadas, sus miembros llevaron sus creaciones a distintos países, integrándose a la red internacional One Sky, One World, que promueve la paz desde los cielos del mundo.

“Para el encuentro tenemos cien barriletes listos. Esto es exclusivamente ir con el deseo de buscar la paz entre todos, en el cielo universal que no tiene dueño, que entonces coloquemos un barrilete y que eso signifique la paz”, expresó a El Litoral Domínguez, impulsor incansable del movimiento en la provincia.

La organización invita a todas las familias a acercarse con sus propios barriletes para participar de un encuentro que, año tras año, se fortalece en Corrientes como una tradición que une generaciones, celebra la creatividad y apuesta por un mensaje universal que es la paz.