Cómo funcionarán los servicios municipales en Corrientes durante el feriado por la visita del Papa León XIV

La Municipalidad de Corrientes informó el esquema de funcionamiento de las áreas operativas e institucionales dependientes de la administración comunal con motivo del feriado nacional decretado para el próximo lunes 9 de noviembre, fecha fijada por la visita oficial a la Argentina del Papa León XIV.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos confirmaron que el servicio de recolección de residuos se prestará de manera normal en el turno diurno y nocturno en ambas zonas de la capital.

De igual modo, operará la recolección diferenciada en los barrios asignados y el vaciado de los Puntos Verdes.

A su vez, los mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos atenderán en sus horarios habituales, al igual que los Paseos de Compras ubicados en El Piso, Ex Vía, el puerto y el barrio San Gerónimo.

Atención de guardias, trámites y áreas cerradas

El cronograma de atención especial dispuesto por el Ejecutivo municipal para la jornada festiva comprende el siguiente esquema:

Tribunal de Faltas: Guardia exclusiva para trámites por secuestros de vehículos de 08:00 a 16:00. El Juzgado de Faltas N° 4 atenderá casos urgentes de 09:00 a 15:00.

Dirección de Defunciones y cementerios: Trámites de inhumaciones, traslados e introducción de cenizas de 07:00 a 19:00 en la oficina del Cementerio San Juan Bautista. Los camposantos San Juan Bautista, Virgen de los Dolores y San Isidro (Laguna Brava) abrirán para visitas en la misma franja horaria.

Informes Turísticos: Plaza Vera (07:00 a 22:00), El Puerto (07:00 a 15:00), Plaza Cabral (08:00 a 21:00), Terminal de Ómnibus (08:00 a 20:00) y Promo Truck en Costanera Sur (09:00 a 21:00).

Guardias permanentes: Operatividad continua en Tránsito, barrido de calles, Guardia Urbana, Transporte y el Servicio de Ambulancia Municipal (SAMUN).

Por el contrario, el lunes 9 no habrá cobro de estacionamiento medido ni atención presencial en las Unidades de Gestión SUBE (UGS), la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), el Centro de Emisión de Licencias (CEL), las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) ni la Caja Municipal de Préstamos.

Las dependencias administrativas reanudarán sus actividades habituales el martes 10 de noviembre.