Corrientes tendrá una semana calurosa con temperaturas de hasta 36 grados

La semana comienza con una tendencia de altas temperaturas que no dará tregua en la ciudad de Corrientes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para lo que resta de este domingo se anticipa una tarde intensa con una temperatura máxima que alcanzará los 36°C, marcando el inicio de un período de calor persistente.

Pronóstico extendido

El reporte meteorológico indica que las condiciones se mantendrán inestables, aunque sin un frente frío que logre bajar los registros térmicos:

Lunes 16: se espera un cielo mayormente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 24°C y una máxima de 33°C .

Martes 17: la inestabilidad será la protagonista, con probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada. A pesar de las precipitaciones, el calor seguirá siendo agobiante, con una temperatura máxima prevista de 35°C.

Recomendaciones ante el calor extremo

Dadas las previsiones que indican que el calor se mantendrá elevado durante varios días, los especialistas en salud recomiendan a la población:

Hidratación: aumentar el consumo de agua segura.

Exposición solar: evitar realizar actividades físicas o permanecer bajo el sol directo entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Indumentaria: utilizar ropa ligera, clara y proteger la cabeza con gorros o sombreros si es necesario estar al aire libre.

Grupos de riesgo: prestar especial atención a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables ante golpes de calor.

El SMN continúa monitoreando la evolución de las tormentas aisladas para determinar si las mismas podrían traer un descenso de temperatura hacia el final de la semana, aunque, por el momento, el pronóstico extendido sugiere la persistencia del ambiente cálido y húmedo en toda la región.