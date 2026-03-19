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Fin de semana largo

San Patricio en Corrientes: todo lo que tenés que saber sobre el festival en el parque Mitre

La Municipalidad de la ciudad preparó una agenda cargada de propuestas gratuitas para este descanso de cinco días. Habrá maratones nocturnas, clínicas de manejo de motos y múltiples actividades deportivas en los balnearios públicos. 

Por El Litoral

Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 16:38

Con el objetivo de potenciar el turismo y el esparcimiento local, la capital correntina despliega desde este viernes una nutrida cartelera de eventos.

La celebración de San Patricio, que se realizará el viernes y sábado, se posiciona como el gran atractivo nocturno en el parque Mitre, sobre calle Pilu Gómez, donde desde las 19 se podrá disfrutar de más de 20 canillas de cerveza artesanal, gastronomía y un tributo a los Red Hot Chili Peppers.

Deportes y recreación en la costa

Las playas Arazaty I y Molina Punta serán los epicentros de la actividad física. El cronograma incluye:

  • Natación y Kayak: clases gratuitas de natación el viernes (8 a 10 h) en Arazaty, y experiencia en kayak el sábado a las 9 h en Molina Punta.

  • Deportes de arena: seven de Hockey Beach el sábado (8:30 h) y Fútbol Waliki el domingo, lunes y martes (18 h).

  • Ritmos: clases de Zumba, ritmo y energía el sábado en Molina Punta y Zumba Gold el domingo en Arazaty.

Cultura, ferias y turismo

Para quienes prefieren recorridos urbanos y compras regionales, la ciudad ofrece espacios de comercialización y circuitos históricos:

  • Feria de Artesanos: el viernes funcionará en Plaza Cabral (9 a 21 h) y del sábado al martes se trasladará a la Costanera Sur (10 a 21 h). Además, el domingo se celebrará el Día del Artesano en Punta Tacuara.

  • Letras: el viernes a las 19 h se realizará el Festival de Poesía Correntina en la Plaza Vera.

  • Circuitos Guiados: el programa 'Descubrí Corrientes' llevará a los visitantes por la iglesia y plaza La Cruz el sábado a las 19 h.

Eventos especiales y maratón

La agenda suma propuestas de nicho y competencias barriales de gran convocatoria. El sábado, la Costanera Juan Pablo II será sede de una clínica de manejo y exhibición de motos de alta cilindrada desde las 17:30 h.

Finalmente, el sábado a las 20 h se largará la primera fecha de las Maratones Barriales con una edición nocturna en el barrio Santa Catalina (Abelardo Dimotta y Sixto Ríos), consolidando un fin de semana que combina deporte, cultura y desarrollo emprendedor en cada rincón de la ciudad.

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