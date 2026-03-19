San Patricio en Corrientes: todo lo que tenés que saber sobre el festival en el parque Mitre

Con el objetivo de potenciar el turismo y el esparcimiento local, la capital correntina despliega desde este viernes una nutrida cartelera de eventos.

La celebración de San Patricio, que se realizará el viernes y sábado, se posiciona como el gran atractivo nocturno en el parque Mitre, sobre calle Pilu Gómez, donde desde las 19 se podrá disfrutar de más de 20 canillas de cerveza artesanal, gastronomía y un tributo a los Red Hot Chili Peppers.

Deportes y recreación en la costa

Las playas Arazaty I y Molina Punta serán los epicentros de la actividad física. El cronograma incluye:

Natación y Kayak: clases gratuitas de natación el viernes (8 a 10 h) en Arazaty, y experiencia en kayak el sábado a las 9 h en Molina Punta.

Deportes de arena: seven de Hockey Beach el sábado (8:30 h) y Fútbol Waliki el domingo, lunes y martes (18 h).

Ritmos: clases de Zumba, ritmo y energía el sábado en Molina Punta y Zumba Gold el domingo en Arazaty.

Cultura, ferias y turismo

Para quienes prefieren recorridos urbanos y compras regionales, la ciudad ofrece espacios de comercialización y circuitos históricos:

Feria de Artesanos: el viernes funcionará en Plaza Cabral (9 a 21 h) y del sábado al martes se trasladará a la Costanera Sur (10 a 21 h). Además, el domingo se celebrará el Día del Artesano en Punta Tacuara.

Letras: el viernes a las 19 h se realizará el Festival de Poesía Correntina en la Plaza Vera.

Circuitos Guiados: el programa 'Descubrí Corrientes' llevará a los visitantes por la iglesia y plaza La Cruz el sábado a las 19 h.

Eventos especiales y maratón

La agenda suma propuestas de nicho y competencias barriales de gran convocatoria. El sábado, la Costanera Juan Pablo II será sede de una clínica de manejo y exhibición de motos de alta cilindrada desde las 17:30 h.

Finalmente, el sábado a las 20 h se largará la primera fecha de las Maratones Barriales con una edición nocturna en el barrio Santa Catalina (Abelardo Dimotta y Sixto Ríos), consolidando un fin de semana que combina deporte, cultura y desarrollo emprendedor en cada rincón de la ciudad.