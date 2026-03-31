Semana Santa en Corrientes: cómo participar del recorrido de las siete iglesias

Se realizará el tradicional recorrido de las siete iglesias en Corrientes, con opciones para vecinos, adultos mayores y personas con discapacidad. La actividad del 2 de abril, Jueves Santo, permitirá visitar templos históricos de la ciudad con el acompañamiento de guías especializados.

La actividad es gratuita y abierta a todos los interesados. Se puede inscribir o solicitar información al teléfono 3794–006534.

Cómo se organiza:

Circuito a pie: salidas a las 8.30 y 10.00, desde Plaza 25 de Mayo. Se recorrerán las iglesias Jesús Nazareno, San Francisco, La Merced, María Auxiliadora, La Cruz, Santa Rita y la Catedral, con guía disponible cada 30 minutos.

Circuito transportado: salida a las 8.30, destinado a adultos mayores y personas con discapacidad. Cupo limitado, requiere inscripción previa.