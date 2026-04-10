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Modernización en marcha

El Hospital Escuela se renueva con obras estructurales y tecnología de punta en Corrientes

El Gobierno provincial ejecuta trabajos en el centro de salud, con mejoras edilicias, sanitarias y de circulación interna.

Por El Litoral

Viernes, 10 de abril de 2026 a las 09:57

El Gobierno de Corrientes avanza con el plan de obras en el Hospital Escuela “General San Martín”, orientado a la recuperación edilicia y la modernización de sus servicios. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, recorrió los frentes de trabajo para analizar la situación.

Saneamiento y modernización

Los trabajos incluyen el saneamiento de sectores del subsuelo, donde se repararon redes cloacales, cañerías y desagües pluviales. De esta manera, se eliminan filtraciones y problemas estructurales históricos.

También se incorporó un sistema automatizado de bombeo y se ampliaron los desagües pluviales, con el objetivo de mejorar el drenaje ante lluvias intensas y evitar colapsos en la infraestructura. En paralelo, se renovó el sistema eléctrico con tecnología, tableros y dispositivos de seguridad.

Uno de los avances más importantes es la instalación de dos ascensores camilleros de última generación, que optimizarán el traslado de pacientes en áreas críticas del hospital.

Las obras forman parte de un plan integral de modernización que busca fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la atención en el sistema de salud pública provincial.

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