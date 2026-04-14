Educación vial en Corrientes: inició el programa “Mi Primera Licencia”

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha el programa Mi primera licencia, una propuesta orientada a estudiantes desde los 16 años. El lanzamiento se realizó el lunes en el Colegio Secundario José María Ponce, con el objetivo de fomentar la seguridad vial.

El programa

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, combina instancias teóricas y prácticas. Busca fortalecer conductas responsables en la vía pública y reducir los siniestros viales mediante la concientización temprana.

El programa incluye capacitaciones en educación vial que permiten que los estudiantes puedan rendir el examen teórico dentro de su colegio. Luego, el municipio coordina el traslado con el Centro Emisor de Licencias para completar la evaluación práctica. En el caso de menores de edad, se requiere autorización de padres o tutores para avanzar con el trámite.

El titular del área, Yamandú Barrios, remarcó la importancia de formar a quienes comienzan a conducir. Señaló que el programa apunta a que los jóvenes respeten las normas y comprendan la relevancia de la seguridad vial.

Además, destacó que las acciones de concientización se extienden a distintos niveles educativos, incluyendo primaria y Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Subrayó que la prevención de accidentes es uno de los principales ejes de la gestión municipal.

Seguridad vial

La propuesta continuará en otros establecimientos educativos de la ciudad en los próximos días. Está previsto que el miércoles se desarrolle en el Colegio Informático y también se avance con nuevas actividades en CDI.

En paralelo, se lanzará el programa “Conversatorio Vial” en el colegio Favaloro, orientado al intercambio de ideas entre estudiantes. La iniciativa busca reforzar la formación en seguridad vial en el nivel secundario.