Corrientes regula el uso de monopatines eléctricos: por dónde estará prohibido circular

El uso cada vez más frecuente de monopatines eléctricos en Corrientes comenzó a tomar notoriedad en los últimos años. El Concejo Deliberante de la capital correntina dio un primer paso al avanzar con la adhesión a la Disposición Nacional Nº 480/2020, la ordenanza apunta a regular su circulación y mejorar la seguridad vial en la ciudad.

Con iniciativa impulsada por la concejal Mercedes Franco Laprovitta (PJ), la normativa permite incorporar al marco regulatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a vehículos como monopatines eléctricos, bicicletas, motos eléctricas y triciclos.

Lugares de circulación

La iniciativa establece restricciones claras para su circulación. Quedaría prohibido el tránsito de estos vehículos en veredas, rutas, autopistas o autovías, avenidas de alta densidad vehicular así como en plazas, parques y paseos públicos.

Con excepción de la Costanera, avenida Juan Torres de Vera y Aragón y avenida Gobernador Juan Pujol.

En cuanto a la velocidad, el proyecto fija límites de hasta 25 km/h en ciclovías y carriles específicos, mientras que fuera de estos espacios se permitirá circular hasta 30 km/h.

Otro de los puntos destacados es que estos vehículos no requerirán licencia de conducir, patente ni inscripción registral municipal para su uso, lo que busca facilitar su adopción sin perder de vista la necesidad de ordenamiento.

El proyecto contempla condiciones básicas de seguridad tanto para los usuarios como para terceros. Entre los puntos en estudio se incluyen la obligatoriedad de elementos de protección y, al momento de un control municipal, el usuario deberá acreditar su identidad mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea en formato físico o mediante la credencial digital de la aplicación oficial "Mi Argentina".

Una vez que reglamente el Ejecutivo Municipal, Corrientes se sumaría a otras ciudades que ya comenzaron a regular la micromovilidad, en un intento por adaptar sus normas a las nuevas formas de transporte urbano.



