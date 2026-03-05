Avanza en el Concejo Deliberante el proyecto para regular los monopatines eléctricos

El proyecto de ordenanza que busca establecer una regulación para el uso de monopatines eléctricos y otros vehículos eléctricos de traslado personal comenzó a avanzar en el Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes. La iniciativa, presentada por la concejal Mercedes Franco Laprovitta (PJ), fue girada este jueves a la Comisión de Legislación, donde será analizada por los ediles.

Según explicó la autora del proyecto al streaming de Hoja de Ruta, la propuesta apunta a establecer una regulación mínima para este tipo de vehículos, que en los últimos años comenzaron a multiplicarse en las calles de la capital correntina.

“Lo que buscamos es atender principalmente a la seguridad del usuario, porque hoy vemos al ciudadano muy expuesto cuando circula con estos vehículos”, señaló Laprovitta.

El proyecto contempla condiciones básicas de seguridad, tanto para quienes utilizan estos medios de transporte como para terceros. Entre los puntos que se analizan se incluyen elementos de seguridad obligatorios y la identificación de los vehículos que circulan dentro del ejido municipal.

En ese sentido, la iniciativa propone la creación de una matrícula identificatoria y que estos dispositivos sean reconocidos formalmente como vehículos de traslado individual dentro de la normativa municipal.

Durante el tratamiento en comisión, los concejales también prevén convocar a representantes del área de Tránsito del Poder Ejecutivo municipal, con el objetivo de conocer su opinión técnica y enriquecer el proyecto antes de su eventual tratamiento en el recinto.

La propuesta busca ordenar el uso de monopatines eléctricos y otros vehículos similares, en un contexto en el que su presencia en el tránsito urbano crece de manera sostenida y plantea nuevos desafíos para la convivencia vial en la ciudad.

