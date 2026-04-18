Construyen un muro de contención en la Costanera de Corrientes

Luego de que un sector de la costanera de Corrientes cediera por un fuerte temporal que azotó la ciudad en diciembre y según pudo saber El Litoral, hace semanas iniciaron los trabajos para construir un muro de contención. El área dañada abarca aproximadamente 40 metros sobre avenida Costanera General San Martín y calle Quevedo a la altura de la playa Islas Malvinas.

Una parte de la costa fue afectada por un importante socavamiento del terraplén, producto de las intensas lluvias registradas meses atrás. Con el correr de los meses, equipos técnicos de la Municipalidad de Corrientes avanzaron con estudios de suelo y recientemente comenzaron la ejecución de trabajos que incluyen la construcción de un muro de contención para reforzar y proteger la zona afectada.

El Litoral

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Contención tras socavamiento

Anteriormente desde el Municipio aclararon que, si bien las tareas ya estaban en marcha, se trata de una intervención que demanda tiempo debido a su complejidad y a la necesidad de garantizar una solución duradera.

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Cabe aclarar que los muros de contención costeros son estructuras esenciales para prevenir la erosión y proteger la infraestructura frente a la fuerza del agua, por lo que es importante para este sector de la ciudad.

El origen del problema se remonta a diciembre del año pasado, cuando un fuerte temporal provocó anegamientos en distintos puntos de la ciudad. La zona fue vallada y se solicitó a los vecinos evitar transitar por el lugar hasta que mejoraran las condiciones de seguridad.

Con las obras ya en ejecución, el objetivo ahora es estabilizar el terreno y prevenir nuevos daños en uno de los espacios más representativos y transitados de la ciudad.