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Acumulación de agua

Tras dos días de lluvias, intensifican tareas de desagote en un barrio capitalino

Luego de las precipitaciones en Corrientes, se desplegaron equipos y maquinaria para favorecer el drenaje y prevenir anegamientos.

Por El Litoral

Viernes, 24 de abril de 2026 a las 19:02
Municipalidad de Corrientes

 

Tras dos días seguidos de precipitaciones en Corrientes, se llevó adelante este viernes un operativo de desagote en el barrio Sapucay con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua acumulada y evitar mayores complicaciones para los vecinos de la zona.

Luego de verificar el estado del sector, se constató la acumulación de agua en distintos puntos, lo que motivó la intervención inmediata mediante un trabajo articulado que incluyó la utilización de una bomba de desagote, según indicó el Municipio de Corrientes. 

Con maquinarias y equipos, las cuadrillas avanzaron tanto en estas tareas como en otras acciones preventivas, apuntando a mejorar el drenaje y reducir el impacto de las lluvias en áreas vulnerables.

Señalaron que este tipo de operativos refuerza el trabajo diario que se realiza para la desobstrucción de desagües, clave para evitar anegamientos en contextos de intensas precipitaciones.

 

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