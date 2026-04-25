Fin de temporada de playas en Corrientes: cómo funcionarán a partir de mayo

A días del cierre de la temporada de playas en Corrientes, el Municipio ya analiza alternativas para sostener su uso durante los meses con temperaturas más bajas. Entre las opciones que se evalúan aparece la posibilidad de habilitar tres balnearios durante fines de semana y feriados —como se hacía años anteriores— e incluso que la playa Arazaty pueda mantenerse abierta durante todo el año.



El director de Playas de la ciudad, Adrián Meza, adelantó a El Litoral que en los próximos días habrá definiciones, pero remarcó que todavía se trata de una instancia de análisis: “La temporada termina el 30. Esta semana se van a reunir el intendente y el secretario a definir ya que se está evaluando la posibilidad de mantener tres de los cinco balnearios fines de semana y feriados como se venía trabajando anteriormente”.

Archivo Marcos Mendoza

En caso de avanzar con esa alternativa,mantendría habilitados algunosuna modalidad que se aplica habitualmente tras el cierre de la temporada alta.En años anteriores, tras el fin de la temporada estival, la ciudad mantuvo abiertos tres balnearios —— con servicio de guardavidas de 8 a 20, permitiendo el uso recreativo de las playas durante buena parte del otoño e invierno. Este esquema forma parte de una política para extender el uso de los espacios públicos más allá del verano.

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Un proyecto en análisis



Además, se presentó un proyecto para que la playa Arazaty permanezca habilitada durante todo el año. Cabe recordar que el balneario fue reconocido por la guía internacional Lonely Planet como una de las siete mejores de Argentina y es una de las más elegidas por turistas y correntinos. La iniciativa también será evaluada por el intendente en el marco de las definiciones que se tomarán en los próximos días.