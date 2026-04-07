Corrientes: cayeron 66 mm de lluvia y avanzan los trabajos para despejar desagües

Como toda la provincia, Corrientes capital atravesó tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana del martes. De esta manera, en la ciudad se acumularon 66 mm de lluvia en el marco de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Ante el exceso de agua, los equipos municipales ya recorren las zonas afectadas para despejar sumideros y desagües.

Asimismo, personal del municipio atiende los reclamos a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). Está disponible en la línea gratuita 147 y sirve para atender situaciones puntuales y coordinar intervenciones rápidas.

Si bien alrededor de las 9.30 la intensidad de las precipitaciones disminuyó y no hubo anegamientos, se recomienda a los vecinos mantener precaución en las zonas complicadas y seguir las indicaciones oficiales. Para mañana se espera un día sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 18 y 25 grados.